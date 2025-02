La impostura de Zelenski

Resume e infórmame rápido

Yo tuve claro desde el primer minuto que Zelenski se iba a equivocar fatalmente metiendo a su país en una guerra con Putin. Su país es el agredido, es el invadido, eso es claro, pero someterlo al horror al que lo ha sometido fue un inmenso desvarío.

Putin no tiene riñones y es un matón expansionista, con mucha plata y mucho poder militar. Lo clave era no torearlo, no amenazarlo con solicitar el ingreso a la OTAN, que era como decirle en la cara que le iba a traer al jardín de enfrente a sus mayores enemigos en la insania esa que llaman el control geopolítico mundial. Ha debido asegurarle lo contrario. Y a cambio, obtener de Rusia beneficios concretos para su pueblo, por ejemplo, en el comercio bilateral, en inversiones en infraestructura, ciencia, salud, educación, en desarrollo industrial. En alguna medida, estoy seguro, sin ser un experto en estos asuntos, Putin hubiera accedido con tal no tener a sus enemigos asomando las narices a pocos metros de su territorio.

Y otra cosa, Zelenski tendría que haberle asegurado a Putin que les daría a las comunidades rusas que viven en territorio ucraniano, que son muy grandes, un trato justo y humanitario, cosa que no hizo. Por esa razón muchos habitantes de Ucrania, de origen ruso, celebraron la invasión, porque Zelenski los había atacado violentamente. Eso no hay que olvidarlo.

Pero Zelenski prefirió jugar al héroe. Y el daño que ha sufrido Ucrania en pérdida de decenas de miles de vidas -muchas de ellas de mujeres y niños-, y en daños materiales, va a tomar muchísimos años en repararse, en olvidarse, en sanarse. Su país está arrasado, miles y miles de familias destruidas, y cientos de jóvenes muertos en los frentes de batalla. Toda una generación de jóvenes muertos gracias a su decisión. Mientras él hacía la gran carrera de héroe, de víctima heroica, paseándose por los parlamentos europeos y los foros de la más alta política europea y norteamericana, recibiendo aplausos y toda clase de elogios y ditirambos. Una gran carrera hizo, internacionalmente, a costa de su pueblo.

Como ya dije, yo no soy un experto en estas materias, solo hablo viendo al pueblo ucraniano sufrir lo indecible durante estos tres años. A mí me parece que Zelenski es un irresponsable. Y todo el episodio de la invasión de Putin me parece un asco. Y la supuesta “resistencia” de las potencias occidentales, dizque en defensa de la democracia y la justicia, metiéndole gasolina a una guerra que sus ejércitos no están librando en el territorio ucraniano, me parece mentirosa y falaz.

Ya el nuevo gobierno de Estados Unidos se abraza con Putin. Y la Unión Europea no demorará en desentenderse de Ucrania. Todo es un asco. Ya se abrazan también con Netanyahu, que ha asesinado a más de 50.000 mujeres y niños palestinos, sin que a las potencias occidentales les tiemble la voz.

Y el fanfarrón de Zelenski, ya sabiéndose solo, diciendo que, si quieren, él se sacrifica y renuncia a su cargo.