Hay malas personas a las que nunca les pasa nada. No habiendo otra justicia que la humana -no parece que haya una divina-, hay hombres desgraciados y malignos a los que nunca les pasa nada. Van por ahí “apestando la tierra” y nada les pasa. Ninguna justicia los agarra, ninguna justicia los señala como los hombres viles y falaces que son.

Son muchos esos hombres despreciables, pero por estos meses se pregunta uno, ¿cuándo va a pagar sus cuentas un criminal de guerra como Putin?, ¿cuándo va a pagar sus cuentas un criminal de guerra como Netanyahu?

Y piensa uno en personajes como Nicolás Maduro, un payaso. Ahora quiere ser como Putin y como Netanyahu. Quiere invadir otros países y someter por la fuerza a otras naciones. Ese es de la peor clase de las malas personas, es el arribista. Lo que quiere es ser un criminal de guerra internacional, que salga en todos los periódicos y noticieros. Pero no tiene la plata y tampoco es capaz de inventarse una “causa”. Es un tiranuelo vulgar. No como Putin y Netanyahu, que son autores de crímenes contra la humanidad. Esos sí son criminales de marca mayor. Maduro es un patán con ínfulas de grandeza.

Pero bueno, vuelvo a mi asunto de las malas personas. ¿Cuántos millones de connacionales ordenó matar Mao? ¿Cuántos millones de connacionales ordenó matar Stalin? Y nunca les pasó nada. Pasaron a la historia como unos grandes estadistas. Millones de personas fueron muertas por los ejércitos que esos hombres comandaron y que se volvieron contra su propio pueblo. Unos criminales, eso es lo que eran.

Pero ya divago otra vez, la verdad es que no acabaríamos de nombrarlos a todos. La especie humana se ha esmerado, con el transcurso de los siglos, en producir gente muy mala. Muy degradada y muy demente y muy asesina. Y a muchos, como ya se dijo, no les pasó nada. No les pidieron cuentas nunca y son tenidos por grandes personajes de la historia.

¿Y en Colombia?

Lo mismo. Gente despreciable y criminal es tenida por millones de personas como verdaderos redentores de la patria. De uno y otro lado del río de la historia y del espectro ideológico. Yo he visto con estos ojos estatuas, grafitis, placas, bibliotecas, seminarios, academias, centros de educación, loando, enalteciendo a gente de muy mala levadura. Colombianos capaces de descender hasta los infiernos de la maldad. Y tranquilos, nunca les pasó nada, la justicia nunca les pudo echar mano.

Es muy doloroso. Tanta gente buena que sufre. Tantas mujeres con su racimo de niñitos en la cintura, que sufren y luchan y la vida las golpea sin misericordia. Tantos defensores de tierras y de sus comunidades, asesinados. Tantas niñas y mujeres violadas y llorando para toda la vida…

¿Y qué tal los líderes de los países del primer mundo? Desde el Consejo de Seguridad de la ONU tienen cuadrado el asunto. Solo hacen lo que les conviene a ellos. Así por el camino mueran miles de inocentes. Malas personas que son.