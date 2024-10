El Consejo Nacional Electoral

Lo que buscan los magistrados del CNE, a quienes solo alienta el sectarismo político, no es tumbar al presidente Petro, ellos saben que no pueden conseguir eso. Lo que buscan es anularle la personería jurídica al Pacto Histórico, el partido político que lo llevó al poder, de modo que no pueda presentar candidato a la presidencia en las elecciones de 2026.

Ellos y los políticos que los respaldan y los acicatean en la sombra están pensando es eso en el 2026. Su cometido no es purificar o fortalecer el sistema electoral controlando los topes de financiación de las campañas. Eso es pura paja. Por lo demás, no creo que haya una sola campaña -y tengo en la memoria una de las de Óscar Iván Zuloaga, con todo y video incriminatorio, que ya era vergonzosa-, una sola campaña, digo, que haya respetado dichos topes y las leyes electorales al pie de la letra.

Posiblemente ninguna o casi ninguna de las campañas políticas de los últimos 30 o 40 años -para presidente y para cualquier cargo de elección popular- aguantaría un examen serio y meticuloso. No lo creo. Empezando por el ingreso de dineros de las mafias y los clanes políticos. Eso no lo detecta nadie cuando se trata de camisetas y tamales y tarimas. Incluso, cuando se trata de flujos financieros cuantiosos, es difícil rastrearlos, toda la economía y el sistema están infestados ya.

Lo que pasa es que es el sistema que hay. Y hay que decir que la gente, en la mayor parte del territorio nacional, consigue votar libremente, sobre todo en las elecciones presidenciales. Y por eso vemos que más de 22 millones de personas votaron en el 2022 y eso se parece bastante a una democracia, es más del 58 % del censo electoral. Y es, además, un milagro, habiendo tanta violencia y abandono en tantas regiones de Colombia. Por el presidente Petro votaron cerca de 12 millones de personas en todo el país.

En fin. ¿Pero ustedes ven a unos chisgarabises como Prada y Lorduy haciendo investigaciones serias y meticulosas? ¡Claro que no! Ellos son solo unos sacamicas que están haciendo un “trabajo”, un mandado para sus padrinos políticos, que todos sabemos quiénes son. Y el trabajo es ese, asegurarse de que el presidente Petro no logre unir a los partidos llamados de izquierda o progresistas alrededor del Pacto Histórico, y les vuelva a ganar las elecciones. Es que eso los tiene aterrados.

Y esa es la salida. El CNE que controlan. Se trata de un acto administrativo sencillo, y ya, queda anulada la personería jurídica del Pacto Histórico y lo sacan de circulación. Es que ellos saben que las gentes en todas regiones ya vieron que se puede derrotar a las élites y al Establecimiento, y están temblando de miedo.

Yo no voté por Petro y tal vez nunca lo haga, pero tengo clara una cosa: hay que dejarlo terminar su mandato y seguir adelante con su proyecto político. Y hay que juzgarlo por sus actos de gobierno, por su política pública, por sus logros o por sus fracasos.