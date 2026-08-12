Los mil millones de dólares

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¿El presidente De la Espriella piensa venderle el alma a Donald Trump por míseros mil millones de dólares?

A mí me parece bien que los EE. UU. ayuden a Colombia financieramente, después de todo ellos son el origen de los mayores problemas de nuestro país: han sido, durante décadas, el mayor mercado de consumo de cocaína del mundo. Nos deben compensar por el daño histórico que le han hecho a la sociedad colombiana. Más que “paquetes de asistencia”, como los llaman ellos eufemísticamente, lo que nos deben es una indemnización mucho mayor que esa bicoca con la que quieren ganarse la buena disposición y las loas del nuevo gobierno.

Con inmensa frecuencia, además, el negocio del narcotráfico encuentra en EE. UU. una especie de “socio perfecto”. Hablo en sentido figurado, claro, pero eso no hace menos cierto que, con inmensa frecuencia, uno de los principales sistemas financieros en los que los narcotraficantes “lavan” sus fortunas criminales sea el estadounidense.

Con inmensa frecuencia, también, las armas de que se valen los narcotraficantes son fabricadas en EE. UU., lo mismo que sus equipos de comunicación, sus vehículos, sus insumos químicos o sus drones. Es estremecedor comprobar cómo la peste del narcotráfico, que le partió el espinazo en dos a nuestro país y le ensombreció trágicamente su porvenir, solo fue posible, históricamente, porque en EE. UU. han existido los millones de consumidores que absorben por la nariz la cocaína que aquí significa ríos de sangre y de lágrimas.

Al atorrante de Milei, presidente argentino, los EE. UU. le dieron, entre una y otra cosa, algo así como US 40.000 millones, solo para que se pusiera de rodillas. Y a De la Espriella, que apenas empieza su gobierno, ¿lo quieren hipnotizar con solo mil? Eso es calderilla, moneditas frente a las desgracias que nos ha causado EE. UU. solo en los últimos 40 o 50 años.

Mil millones de dólares son como 3,2 billones de pesos, ¿cierto? Yo digo que vengan los EE. UU. y le echen un flotador a nuestro sistema de salud, y proporcionen los recursos para pagar la deuda con las IPS, por ejemplo, que es de más de 15 billones de pesos. O compren bonos de carbón por cien mil millones de dólares para compensarnos por la destrucción de las selvas y ecosistemas que han producido las bandas de narcotraficantes en las últimas décadas. O por lo menos que aporten para pagar los subsidios atrasados que tienen al borde de la parálisis al sector eléctrico, a las puertas de las sequías monumentales del Fenómeno del Niño.

En fin, son algunos ejemplos. Serían formas de la compensación, de los actos de justicia histórica con Colombia, que EE. UU. podría y debería hacer posibles y reales. Y nosotros, la sociedad y el Estado colombianos, recibiríamos esas compensaciones de pie, sin doblegarnos, sin venderle el alma a nadie. Eso sí es lo que necesitamos, lo que merecemos, más que una supuesta “ayuda militar” y cuentos chinos de esos.

¿No suena elemental y lógico esto que digo?