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Los mil millones de dólares

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Gonzalo Mallarino Flórez
Gonzalo Mallarino Flórez
12 de agosto de 2026 - 05:04 a. m.
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¿El presidente De la Espriella piensa venderle el alma a Donald Trump por míseros mil millones de dólares?

A mí me parece bien que los EE. UU. ayuden a Colombia financieramente, después de todo ellos son el origen de los mayores problemas de nuestro país: han sido, durante décadas, el mayor mercado de consumo de cocaína del mundo. Nos deben compensar por el daño histórico que le han hecho a la sociedad colombiana. Más que “paquetes de asistencia”, como los llaman ellos eufemísticamente, lo que nos deben es una indemnización mucho mayor que esa bicoca con la que quieren ganarse la buena disposición y las loas del nuevo gobierno.

Con inmensa frecuencia, además, el negocio del narcotráfico encuentra en EE. UU. una especie de “socio perfecto”. Hablo en sentido figurado, claro, pero eso no hace menos cierto que, con inmensa frecuencia, uno de los principales sistemas financieros en los que los narcotraficantes “lavan” sus fortunas criminales sea el estadounidense.

Con inmensa frecuencia, también, las armas de que se valen los narcotraficantes son fabricadas en EE. UU., lo mismo que sus equipos de comunicación, sus vehículos, sus insumos químicos o sus drones. Es estremecedor comprobar cómo la peste del narcotráfico, que le partió el espinazo en dos a nuestro país y le ensombreció trágicamente su porvenir, solo fue posible, históricamente, porque en EE. UU. han existido los millones de consumidores que absorben por la nariz la cocaína que aquí significa ríos de sangre y de lágrimas.

Al atorrante de Milei, presidente argentino, los EE. UU. le dieron, entre una y otra cosa, algo así como US 40.000 millones, solo para que se pusiera de rodillas. Y a De la Espriella, que apenas empieza su gobierno, ¿lo quieren hipnotizar con solo mil? Eso es calderilla, moneditas frente a las desgracias que nos ha causado EE. UU. solo en los últimos 40 o 50 años.

Mil millones de dólares son como 3,2 billones de pesos, ¿cierto? Yo digo que vengan los EE. UU. y le echen un flotador a nuestro sistema de salud, y proporcionen los recursos para pagar la deuda con las IPS, por ejemplo, que es de más de 15 billones de pesos. O compren bonos de carbón por cien mil millones de dólares para compensarnos por la destrucción de las selvas y ecosistemas que han producido las bandas de narcotraficantes en las últimas décadas. O por lo menos que aporten para pagar los subsidios atrasados que tienen al borde de la parálisis al sector eléctrico, a las puertas de las sequías monumentales del Fenómeno del Niño.

En fin, son algunos ejemplos. Serían formas de la compensación, de los actos de justicia histórica con Colombia, que EE. UU. podría y debería hacer posibles y reales. Y nosotros, la sociedad y el Estado colombianos, recibiríamos esas compensaciones de pie, sin doblegarnos, sin venderle el alma a nadie. Eso sí es lo que necesitamos, lo que merecemos, más que una supuesta “ayuda militar” y cuentos chinos de esos.

¿No suena elemental y lógico esto que digo?

Gonzalo Mallarino Flórez

Por Gonzalo Mallarino Flórez

Escritor. Autor de varios libros de poesia y de ocho novelas, de las que hacen parte sus célebres Trilogía Bogotá y Trilogía de las Mujeres. Es frecuente colaborador de importantes periódicos y revistas
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Dionisio(cvtsc)Hace 26 minutos
No es una suma deleznable (las exportaciones de café a EUA fueron de 1.2 millardos), pero un millardo no es compensación de nada. Con que implementen medidas de prevención del consumo como se hace hoy con el tabaco nos ayudarían muchísimo más. Nos han logrado estigmatizar como el origen del problema, pero ese consumo es insaciable. También acierta Mallarino en que no vemos resultados en lavado de activos: 90% del dinero se queda allá.
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 1 hora
Así que la culpa de los males de Colombia la tienen los gringos no los innumerables colombianos que se sintieron cómodos con el narcotráfico y su violencia. Total ,llevaban décadas matándose entre ellos. La visión exculpatoria hace parte de la comedia "La Cándida Colombia y el Gringo Desalmado". https://www.planetadelibros.com/libro-conexion-colombia/331013
  • Dionisio(cvtsc)Hace 36 minutos
    Difícil leer un libro suyo con la falta de rigor y prejuicios de sus comentarios, como este. Me quedo con Thoumi, Tokatlián, Papadovassilakis, etc.
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