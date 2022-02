Los simuladores

Los funcionarios del actual gobierno parecen actores en una obra de teatro.

Simulan, interpretan un papel, actúan en la pieza teatral creada para enaltecer, artificiosamente, al gobierno que ya termina. Hacen el mismo papel todos los días, dicen los mismos parlamentos una y otra vez, tanto que ya parecen eslóganes. No oyen a nadie, nada los conmueve, repiten y repiten lo mismo, como si no sintieran nada, como si nada que no fuera su propio brillo tuviera ya importancia. Ya van de salida y buscan a cualquier precio que se diga: ¡qué gran gestión han hecho!, ¡qué grandes colombianos son!, ¡qué patriotas!

Es doloroso.

Esa forma de comportarse es de personas indolentes, insinceras, cínicas. La verdad es que no hay tal brillo; lo que hay es dolor, necesidad, miedo y lágrimas a lo largo y ancho de Colombia. No hay tal éxito en la gestión de este Gobierno que termina. Y ya a pocos meses, lo que queda es el manejo sibilino de la escena teatral, divinamente decorada e iluminada. Hablo de ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas obsecuentes.

No es verdad que el crecimiento económico sea el mayor en lo que va del siglo, lo que pasa es que el guarismo del 2021 es alto porque se compara con el 2020, cuando hubo una gran contracción. Pero la pobreza ha aumentado, la inseguridad alimentaria, para usar ese eufemismo, ha aumentado, el desempleo no cede y la informalidad laboral es pavorosa. La mitad de la fuerza laboral de este país no tiene protección alguna del Estado. Las cifras lo dicen, no es materia de matices de opinión.

No es verdad que la única salida a la violencia del Eln sea, como dice el ministro del Interior con la boca llena, que esa guerrilla se someta al Estado o sea neutralizada. Eso es mentira. Esa guerrilla no se ha sometido al Estado y no parece que sea posible derrotarla. Cada vez causa más violencia y más terror en todas las regiones. Mucho más que cuando terminó el gobierno anterior, ciertamente. Lo que sí existe es la salida del diálogo, la única, sobre todo ante un Estado que no puede proteger a la ciudadanía y la deja a su suerte. De nuevo, no es cosa de matices de opinión, mírense las cifras de masacres y asesinatos. Ese señor ministro debía ser más cauteloso y menos soberbio.

No es cierto que el reciente viaje del presidente a Europa fuera importantísimo ni mucho menos sus declaraciones en torno a Rusia. A nadie le importa eso, viniendo de un país como el nuestro y de su escasa gravitación en la política internacional. En cambio, sí es una torpeza, sabiendo que el tiranuelo Maduro duerme bajo el ala de los rusos.

En fin, son tres botones de muestra. Pero es inútil, este Gobierno ya no oye, solo mira hacia el mes de agosto y cruza los dedos para que no se produzca otra revuelta social, otro alzamiento de los jóvenes o los indígenas, otro desastre “natural” que se ha podido prevenir, otro escándalo de corrupción en las oficinas gubernamentales, otro asesinato.

Ya van como autómatas, como sonámbulos. Son, en verdad, “los hombres huecos” de los que habló cierto poeta clarividente.