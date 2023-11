Malas ventas en octubre

Así lo ha informado Fenalco a través de los medios de comunicación. Las ventas de los comerciantes el mes pasado, en general, fueron malas.

¿Y ahora qué va a hacer Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio?

Porque en el último congreso en Cali, el señor Cabal y su junta directiva le declararon la guerra al presidente de la república, y eso no puede ser beneficioso para un gremio. Sí, decidieron homenajear al fiscal Barbosa, el mismo que dice con la boca llena que el presidente Petro no tiene categoría moral para ser el primer mandatario de la nación, por ser un guerrillero que se reincorporó a la vida civil. Y más, dice el señor Barbosa, a quien Fenalco celebra tanto, dice que muy importantes proyectos de ley del actual Gobierno promueven la criminalidad.

Esas perlas ha dicho Barbosa y en Fenalco están felices con que las diga. Y por eso lo aplaudían tanto en Cali y le dieron un premio, una especie de reconocimiento “a la vida y obra”, con gran exaltación de sus virtudes morales, intelectuales y políticas. ¡Hágame el favor!

Y ahora los comerciantes, que llevan varios meses malos, están en una desventaja estratégica inmensa, porque su propio gremio —su presidente y su junta directiva—, alejándose de su razón de ser, de su propósito institucional como gremio —que es proteger a los comerciantes—, se pusieron a exteriorizar ya sin pudores sus fobias políticas y su sectarismo y simplemente están haciendo campaña electoral.

¿Cómo va a pedir ahora el señor Cabal una cita en Palacio? ¿O en la DIAN? ¿O en el Ministerio de Comercio? Cómo, si por adherirse al saliente fiscal, ya todo el país sabe que él piensa que el presidente de la república es una persona inmoral y delictuosa. ¿Cómo?

Los más conspicuos entre los dirigentes gremiales acaso son Jaime Alberto Cabal, en Fenalco, Jorge Enrique Bedoya, en la SAC, y Bruce Mac Master en la ANDI. El menos atinado, el más errático, me parece, es Cabal, por lo ya dicho. Bedoya es mucho mejor, aunque a veces es impulsivo y emocional, lo que a veces no está bien, pero hay que decir que se faja por el campo y lo conoce bien. El mejor de los tres, me parece, es Mac Master, que es sereno, analítico y ponderado.

Los gremios son muy importantes. Ahí están crecimiento y empleo. Nada menos. No se pude jugar con eso. Lo de Fenalco es una pifia monumental. Muy irresponsables Cabal y su junta directiva. Todos deberían renunciar. Así la asamblea del gremio tendría oportunidad de nombrar nuevos cuadros directivos y tratar de mejorar la interlocución con el presidente de la república y el Gobierno. Y buscar así lo que les conviene a los comerciantes. ¡Es que quedan tres años de gobierno Petro!

Colombia está muy enredada. Mucho. El presidente Petro se ha equivocado gravemente, en muchos frentes. Hay mucho dolor y desesperanza. Pero no es tiempo de la pugnacidad y los odios. Es tiempo de la civilidad y la lucha por el sueño colectivo de ser una nación con un porvenir un poco más claro.