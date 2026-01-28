Mi fe en Fajardo está intacta (II)

"En términos electorales hay, además, un asunto muy potente: Fajardo, estoy seguro, es el único que puede derrotar a Cepeda en una segunda vuelta" - Gonzalo Mallarino Foto: Archivo Particular

Vi las encuestas de Revista Cambio/CNC y de Guarumo/Ecoanalítica/El Tiempo, y no alteraron mi convicción de que Fajardo debe seguir haciendo lo que está haciendo, recorriendo el país, contactando con la gente y llevando su mensaje de civilidad, el antídoto contra la violencia.

Es posible que Vicky y Paloma estén mejorando sus porcentajes, pues se acaba de anunciar formalmente la consulta en que ellas dos van a tomar parte. Sus nombres están “calientes” en los medios. Muchos de los encuestados tienen revoloteando en la mente, gracias a los medios, esos nombres. Y es posible, claro que sí, que Claudia esté repuntado. Claudia es pila y decente, e hizo una buena alcaldía.

Por otra parte, fíjense que Cepeda sigue en el mismo 30 % más o menos hace ya varias semanas, si no, meses. Es decir, estas encuestas podrían estar midiendo el potencial total de Cepeda y de la llamada izquierda o “progresismo” en Colombia. Esos son sus votos, nadie le está restando, está él solo como única opción de todo ese sector del electorado. De ser así, en una segunda vuelta perdería, pues parece haber un 70 % que no lo acompañaría. Esos son sus votos, no son más.

Fajardo debe seguir en su línea. Haciendo política decente, veraz, necesaria “como el pan de cada día”. No debe alterarse por las encuestas. Él es, por mucho, el mejor de todos. Su nombre representa para este país sensatez, concordia y la única posibilidad real de unión y de paz. Las encuestas no captan eso, captan solo la reacción inmediata, impulsiva, influida profusamente por los medios de comunicación.

En términos electorales hay, además, un asunto muy potente: Fajardo, estoy seguro, es el único que puede derrotar a Cepeda en una segunda vuelta. Miren lo que pasó hace cuatro años: todo el “antipetrismo”, o el “antiizquierdismo” se entregó a un loquito -el ingeniero Rodolfo-, y perdieron. Hicieron un oso histórico. Les ganó las elecciones el “monstruo” al que tanto temían y detestaban y despreciaban. Y lo mismo, idéntico, les va a pasar este año si se rinden al loquito, al chisgarabís de De la Espriella. ¿Al perro lo van a capar dos veces? Imposible que la derecha sea así de terca y de torpe.

Paloma, entre tanto, va a seguir creciendo en las encuestas y va a ganar la consulta en la que va a participar. Pero, igual, Cepeda la destroza en una segunda vuelta, por la razón elemental de que muchos votantes la asocian con Álvaro Uribe y con dolorosos hechos que el pueblo no olvida.

Entonces, más allá de las encuestas -y dado su carácter fragmentario y coyuntural-, la realidad es que Fajardo no solo es el único que puede derrotar a Cepeda en segunda vuelta, es que es el único con el talante, con la pasta de un estadista. Fajardo es el único que puede unir a Colombia, pacificar a Colombia.

Puede hacer avanzar a Colombia a partir de una carencia histórica: hace más de 200 años que el país necesita hallar la paz y la justicia, antes de que sea demasiado tarde.