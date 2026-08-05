¿Qué esperar del nuevo gobierno?

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El presidente De la Espriella se propone restablecer las relaciones con Israel. Yo supongo que esto tiene el propósito de retomar el intercambio comercial con ese país –que incluye material de guerra y servicios conexos con la actividad bélica– y facilitar la circulación de nacionales de ambos países. Significa eso que el nuevo gobierno y el Estado colombiano, a partir de este 7 de agosto, olvidarán el hecho de que Netanyahu, las Fuerzas de Defensa de Israel y el Estado israelí han masacrado a más de 70 mil civiles palestinos, incluyendo niños, niñas y sus mamás, en la franja de Gaza, ¿en desarrollo de una infame campaña militar que empezó en 2023 y aún no termina?

El presidente De la Espriella ha dicho, igualmente, que Colombia, una vez empiece su gobierno, hará parte del llamado “Escudo de las Américas”, un eufemismo inventado por el actual gobierno de los Estados Unidos para, supuestamente, ganar la guerra contra las drogas y los carteles del narcotráfico. Pero, ¿está al tanto el presidente De la Espriella, de que llevamos más de 40 años en esa tal “guerra contra las drogas” y el tráfico de narcóticos jamás ha sido mayor y los carteles que lo han expandido, más ricos y poderosos que nunca? ¿Está en las previsiones del presidente De la Espriella la noción de que –como lo están señalando hace muchos años expertos de comprobados conocimiento y discernimiento– el problema de las drogas no se resuelve a través de la persecución policiva y militar, sino a través de, primero, la despenalización de las drogas y, segundo, campañas verdaderamente eficaces de prevención del consumo? Es decir, ¿estará, llegado el momento, el presidente De la Espriella dispuesto a aceptar esta realidad y a preparar y disponer su gobierno para enfrentar las drogas como lo que son, como lo que siempre han sido, no un asunto moral, sino un problema de salubridad pública?

Cuando habla el presidente De la Espriella de hacer parte de este “Escudo de las Américas, ¿está diciendo que en nuestro país va a haber bases militares de los Estados Unidos? ¿Que los marines y efectivos del ejército estadounidense van a combatir contra los carteles de la droga y sus ejércitos escondidos entre la población civil en, digamos, el Catatumbo? ¿O en las selvas de Putumayo? ¿O en el Cañón del Micay?

Mantener buenas relaciones con Estados Unidos es esencial para el bienestar de la nación colombiana, entre otras cosas, por razones económicas. Pero dicho esto, ¿qué significa matricularse, como ha anunciado el presidente De la Espriella, en la política internacional de Donald Trump?

¿No sería bueno que nos fueran diciendo algo? ¿Que desde el nuevo gobierno nos fueran preparando para lo que intentan hacer? Y que nos expliquen bien por qué es que lo que intentan hacer, ¿es lo que nos conviene como nación? El nuevo gobierno no ha empezado su tarea, hay que darle una espera razonable, pero es vital que nos vayan diciendo hasta dónde intentan llegar en estos asuntos.