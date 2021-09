Esa imagen de los glaciares deshaciéndose es muy miedosa. Una montaña entera, inmensa como un edificio, blanca, desmoronándose, viniéndose abajo. El frío y el silencio que llevaban milenios, ahora interrumpidos, alterados. Y un oso polar mirando desolado, ya sin esperanza, sobre un fragmento de hielo que va a la deriva.

El vapor del mar que se levanta como un azote de fuerza y de agua enfurecida y ráfaga que gira y gira. Y llega a la costa y se lleva todo por delante. Y ahoga todo en sus aguas y sus marismas que doblegan el pasto y las barandas y los gallos de metal que cantaban el día en los techos más altos.

Los incendios en Australia, en Grecia, en California, las llamas furiosas, crepitantes, inmensas como cielos enteros, como mundos anaranjados y mortales. Inclementes. Y el viento que lleva la llama sobre las copas de los árboles y sobre el piso de agujas carmelitas y alrededor de los troncos y en el centro de la corona delicada de las flores. Y los bulbos tiernos.

Cuando se queman miles de hectáreas, ¿qué pasa con los cucarrones, con los gusanos, con las comadrejas, con los pájaros? ¿Con los venados, los osos y las mariposas? ¿Con los ríos y los lagos y los pescados de ojos fijos? ¿Todo queda muerto y hecho fragmentos oscuros y ceniza que se levanta otra vez y sube a envenenar los alvéolos y los bronquios de todo ser viviente?

¡Que no, hombre, que no! Que no saquen del fondo de la tierra, de las vísceras de la tierra más petróleo y más carbón, ¡que no se puede más!

Que se encierra el calor, que se queda encerrado y no puede salir por las columnas del aire. Se queda sobre la tierra como una llaga que bulle y no puede salir por ninguna parte. ¡Que no, hombre, que no!, ¡que no sigan haciendo eso! ¿No ven que vienen unos niños detrás? ¿Unas mujeres con el vientre maduro? ¿Unos leones dorados y unos caballos con la grupa reluciente y la crin volando? ¿No ven?

“En el hombre hay mala levadura (…), pero el alma simple de la bestia es pura”.

Y sí. La ancha tierra estaría bien sin nosotros. El humano es la peor peste que la ha podido sobrevenir a este planeta. Cómo dañamos y contaminamos y degradamos todo. Sería mejor no haber nacido como especie. Sería más digno. Si alguien viniera desde la noche del cosmos y nos viera, vería los campos y la nieve y las arboledas. Y los solos animales. Y el sol y la luna y la canción misteriosa de la naturaleza.

¡Que no, hombre, que no!

No más motores de explosión, no más chimeneas que vomitan humo, no más bosques arrasados. Sería más decente no haber hollado la tierra nunca. ¡Que no, hombre que no! No hay que echar glifosato, de verdad, cualquiera lo sabe ya, no insistamos con esa barbaridad. No hay que meter tubos a cientos y cientos de metros bajo la corteza y después agua a presión para reventar las rocas y las formaciones antiguas. Van a dañar los ríos y los bosques y las sementeras.

Ya, ya paremos, ya no más. ¿Cuándo vamos a parar? ¿Qué más tiene que pasar para que paremos?