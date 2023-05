Ha dicho el fiscal Barbosa a la opinión pública, que él no tiene rabo de paja, reclamando para sí una especie de superioridad moral frente al presidente Petro, con quien ha tenido desavenencias. Petro estaría manchado moralmente por haber sido guerrillero y eso la haría inferior a él, Barbosa, que es impoluto. Creo que esa fue la palabra que usó.

Pero el presidente Petro dejó la clandestinidad y se reincorporó a la vida civil hace muchos años. Y hoy es presidente de la república. Yo, que nunca he votado por él, no soy ciego ante el hecho de que se trata de una gran conquista de la democracia colombiana. Que un guerrillero, desmovilizado pacíficamente, haya llegado a la presidencia de la república señala una posibilidad de movilidad social y política y, en últimas, de reconciliación.

De modo que lo que ha dicho el fiscal Barbosa es injusto y mezquino, ya no solo con Gustavo Petro, sino con todos nosotros. Está satanizando la que es, quizá, la única manera que nos queda como nación, de encontrar la paz y la convivencia: aboliendo toda forma de violencia política, como las guerrillas, precisamente.

Un fiscal que desde su posición dice eso le hace un terrible daño al país. Encona más, exacerba más, fanatiza más. Crea más violencia, crea más odio, les echa más sal a las heridas. Muy mal. Muy mal de parte del fiscal. ¿Habrá dicho eso para granjearse el aplauso de ciertos sectores sociales y políticos? El problema es que esa forma de hacer política, lo sabemos bien, nos ha llenado de sangre. Primero de odio y miedo, y después de sangre. Mala cosa que un hombre así sea Fiscal General de la Nación.

Pero volvamos a lo del rabo de paja y la superioridad moral.

Gustavo Petro estuvo en la insurgencia. Después fue un brillante parlamentario durante muchos períodos. Después ganó la alcaldía de Bogotá en unas elecciones libres. Después perdió la presidencia de la república en unas elecciones libres. Después, hace apenas unos meses, se volvió a presentar y, habiendo constituido un vigoroso movimiento político popular, ganó la presidencia. Como presidente ha cometido no pocas torpezas y desaciertos, es cierto, pero ese es otro asunto. Lleva 40 años en su lucha política, es respetado a nivel internacional y se le rinden honores como el mandatario y el jefe de estado que es.

Francisco Barbosa no es nadie, no ha sido nunca nadie, políticamente. Se le apareció la Virgen cuando el uribismo llevó a la presidencia de la república a un amigo suyo, prácticamente desconocido. Eso es todo. Por ahí llegó a fiscal. Nada más. No hay un solo mérito suyo en términos de los servicios prestados al país. No sería una mala persona ni nada de eso, pero ha sido una persona sin importancia en la vida pública. Y ahora que ha resuelto hacer proselitismo, pues se le volvió a aparecer la Virgen: el camino es atacar al presidente Petro.

En mi sentir muy personal y, dicho con todo respeto, tanto en la personalidad de Francisco Barbosa como en la de Iván Duque, ha habido siempre algo de intrascendente y anodino.