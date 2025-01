Reconciliación con Serrat

“Serrat ha sido un poeta sensitivo, íntimo, amoroso”: Gonzalo Mallarino Foto: EFE - j.l.cereijido

Serrat estuvo muy, pero muy presente en mi vida, hasta el momento en que me encontré frente a frente con la figura de Paco Ibáñez.

Paco reemplazó a Serrat. De esto hace 30 años. Me parece que el viaje por la poesía de Paco es más hondo, más trágico, más solitario, más puro que el de Serrat. Me pareció entonces y me lo parece hoy en día. Y yo mismo me planteé esa dicotomía. Y escogí a Paco. Como escogiendo una cosa trascendental que me iba a acompañar la vida entera.

Y así ha sido, Paco me ha acompañado la vida entera. Yo no lo conozco, solo he oído sus discos y he ido a varios de sus conciertos. Nada más. Una vez, en el Colón,...