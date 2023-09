Transporte público gratuito

"La idea del presidente Petro es buena. Yo digo que la echemos a andar. Bien estudiada, bien analizada, bien implementada. Pero sin miedo. Hay que moverse, ya no hay mucho tiempo, hay cosas que no se pueden prolongar más, hay cosas que no se pueden perpetuar" - Gonzalo Mallarino. Foto: David Campuzano

El presidente Gustavo Petro ha dejado caer la idea de que el transporte público en las grandes ciudades del país sea gratis para los más pobres de la sociedad. Lo subsidiarían los más acomodados económicamente, a través de una cuota en el recibo de la luz, aunque no usen el transporte masivo al tener la posibilidad de desplazarse en sus automóviles.

Es una idea fresca, poderosa, revolucionaria, pero sin el yugo de los dogmas políticos y la demagogia ideológica. ¡Claro que ese tipo de mecanismos ayudarían a redistribuir un poco el ingreso y a hacer la sociedad menos desigual! ¡Claro que sí!

Yo creo que una familia bogotana de clase media podría pagar unos cien mil pesos más en el recibo de la luz todos los meses. Si con eso le salen el bus y el Transmilenio gratis a una madre cabeza de familia que tiene que venirse a las cuatro de la mañana desde Bosa o desde Ciudad Verde, a asear un apartamento en el norte de la ciudad. Creo que podría pagarlos, si el mecanismo funciona y es efectivo y es seguro.

No sé si este sea el tipo de aporte, de monto con el que una idea como la del presidente podría materializarse. Pero no nos paremos ahí por ahora, en la cifra, no perdamos el foco en lo que es importante, era solo un ejemplo. Además, yo no conozco las cifras del transporte público en Bogotá. Sé que lo operadores son en buen número empresarios privados y que hasta el día de hoy es un operación subsidiada por el Estado. Creo que ese es el caso en las principales ciudades del país. Así que no puedo asegurar que la propuesta sea viable financieramente. Por lo menos no en el 100 %.

Lo que digo es que tal vez muchas personas podrían pagar los cien mil pesos. O lo que sea. O más. Los que sí son potentados, o ricos, o con activos y empresas y rentas, tal vez pueden dar más. La cosa es que demos todos. Que sea un esfuerzo de la sociedad toda. Eso es lo que es valioso de la idea. Y lo que es transformador, esperanzador de la idea. Todos poniendo para que los otros tengan un respiro. Y a lo mejor se podrían concebir otros mecanismos como ese. Y contribuir a parar las causas de la violencia que tienen origen en la pobreza. La degradación y el dolor humanos, que tienen origen en la pobreza y la desesperanza. Ideas como esta sirven para eso. Nada menos.

Tal vez…

La idea del presidente Petro es buena. Yo digo que la echemos a andar. Bien estudiada, bien analizada, bien implementada. Pero sin miedo. Hay que moverse, ya no hay mucho tiempo, hay cosas que no se pueden prolongar más, hay cosas que no se pueden perpetuar.

Es la existencia de sectores secularmente pobres y quebrantados en la ciudad moderna, lo que justifica que el Estado intervenga. Y que sea un mediador, un protector. No todo es eficiencia financiera y supervivencia de los más fuertes y los más listos. Vencer a codazos a los demás no es necesariamente el propósito único de la vida.

También existe un valor primordial, intemporal, invencible: la solidaridad.