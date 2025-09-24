Resume e infórmame rápido

Hoy miércoles a las 6:30 p.m., en la Biblioteca del Gimnasio Moderno, Taller de Edición Rocca presenta un libro excepcional. Lo ha escrito Carlos Roberto Pombo Urdaneta, arquitecto y urbanista experto en desarrollo histórico, político, territorial y demográfico de Bogotá, y analiza los acontecimientos que tuvieron lugar durante los primeros 50 años del siglo pasado. Tiene un espléndido prólogo de Juan Esteban Constaín y la factura editorial cuidadosa de Luis Daniel Rocca y su equipo.

Pombo Urdaneta recoge, con todo el rigor académico necesario, el final de la Guerra de los Mil Días, el Quinquenio de Reyes, la Hegemonía conservadora, la República Liberal, el regreso del conservatismo al poder y el fortalecimiento de las guerrillas, la dictadura de Rojas y el Frente Nacional y, por último, un capítulo esencial que el autor ha llamado “La Violencia y el tránsito hacia la modernidad”.

La primera virtud de este libro es que, a pesar de las exigencias académicas que impone este tipo de trabajo intelectual, para el autor no es solo eso, un producto intelectual, es un viaje que lleva más de 20 años y que hoy llega por fin a puerto, una jornada en la que él ha puesto mucha de su energía vital. Entonces, lo primero que comprueba quien lee es que la lectura es estremecedora. Lo segundo son los nuevos elementos de análisis que el autor aporta, en tal forma y disposición que nunca los habíamos visto los colombianos en textos de esta naturaleza. Y son tres: el trago, la oratoria y la radio. Aquí hay una contribución de Pombo Urdaneta, trascendental para la historiografía nacional. En nuestro país, para hacer política y para hacer la guerra, casi todo el mundo estaba borracho. O estaba borracho cuando oía el radio en la tienda, en la chichería, y escuchaba las arengas demenciales de muchos de nuestros líderes políticos, a través del transistor que no faltaba en ninguna parte de Colombia, y salía después enajenado a las calles y caminos.

O estuvo presente –la beodez, la borrachera– en la Matanza de las Bananeras, cuando los oficiales, borrachos, abrieron fuego contra los trabajadores del banano asentados en la plaza de Ciénaga. O cuando en una sesión de la Cámara de Representantes, habiéndose emborrachado muchos en el bar de la corporación, dos de ellos se cogieron a tiros, mientras el país oía el episodio por la radio. Y estaban borrachos los dos artesanos que, décadas antes, habían asesinado a hachazos al general Uribe Uribe. En fin. La letal mezcla del trago, la oratoria desaforada y el transistor, ahí es donde Pombo Urdaneta pone el dedo en la llaga, como no se había hecho antes de este libro.

Y, por último, el autor revela, a luz de la demografía moderna, que las cifras de nuestra Violencia Política han estado equivocadas durante siete décadas. Y cómo Bogotá, inconcebiblemente, fue capaz de albergar a más de ocho millones de personas.

Libro Discordia y Progreso, hoy, en el Moderno.