Una lógica sentimental

Estados Unidos, la OTAN y Rusia deberían firmar un armisticio ya y en lugar de seguir ocasionando la muerte de miles y miles de soldados y civiles sobre suelo ucraniano, unirse para hacer dos cosas: ayudar a Turquía y a Siria, golpeadas brutalmente por los terremotos, y empezar a reconstruir a Ucrania, para que millones de personas que tuvieron que salir de su país en medio de las bombas, puedan regresar.

¿Cuántas vidas, cuánta plata ha costado esta guerra de las potencias mundiales, en los campos y las ciudades ucranianos?

¿Y cuánto valdrá reconstruir los barrios, las escuelas, los hospitales, las ciudades, todo lo que el terremoto destruyó en Turquía y Siria?

¿No sería más lógico usar la energía humana y la riqueza financiera en esas causas?

Con tres dedos de frente, o mejor, con tres dedos de sentido humano y de decencia humana, ¿no deberían esos países ricos, que hoy expanden y acrecientan y prolongan indefinidamente la violencia sobre suelo ucraniano, no deberían, digo, parar ya, detenerse ya?

Pienso en Ucrania, en las familias, los niños, la juventud ensangrentada, las madres ya inconsolables para siempre. Ahí, en medio del erial, del campo yermo que deja la guerra, con su país completamente destruido delante de sus ojos. Y pienso en las madres rusas que también están sufriendo inmensamente, que han perdido cien mil hijos. ¡Cien mil!

¿No deberían los países ricos detenerse ya y ayudar a Turquía y a Siria? Y empezar ya mismo a levantar a Ucrania desde el barro. Destruyeron casi todo el país a bombazos. En un año.

¿No es lógico lo que digo? ¿No tiene más sentido? ¿No es lo que una mínima sensatez indica? Ya hay suficiente dolor y destrucción en el mundo tal como es, tal como lo habitamos, tal como actúan las llamadas fuerzas de la naturaleza, como para que ellos, los países ricos, malgasten miles y miles de vidas y millones y millones de dólares en una guerra en un país que no es el de ellos ni siquiera. Es que esa sangre y esas lágrimas corren en otro país, no en el de ellos. Eso es lo más sobrecogedor, que esto es, a pequeña escala, una guerra mundial, una guerra por la supremacía mundial, pero en territorio ajeno.

Yo no veo nada heroico en Volodimir Zelensky, lo dije hace un año aquí. Dije que no entrara en esa guerra, que mejor pactara, cediera, negociara, que no sometiera a su pueblo a esa destrucción y a esa violencia. Y no veo nada justiciero en Biden y en los plutócratas de la OTAN. Nada. Defienden los intereses de sus países, de su alianza, eso es todo. Y no veo ninguna justificación, pero ninguna, en el proceder de Putin y en su invasión a otro país. Él me parece, simplemente, un megalómano y un demente, responsable por crímenes contra la humanidad.

Entonces, vuelvo a mi lógica sentimental. Paren esa desgraciada guerra y ayuden mejor a las víctimas de los terremotos. Y empiecen a reconstruir a Ucrania ya, para que millones de ucranianos puedan regresar a su país. Es lo que me parece más sensato. Cándido que soy.