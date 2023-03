Una salida

"Muchas veces yo sí he pensado que sería conveniente para Colombia encontrar un mecanismo judicial para apaciguar al expresidente Uribe. Y que se retire de la vida política. No tengo duda, eso sería deseable, conveniente para el país". Foto: AFP - -

En reciente columna postulaba Daniel Coronell la hipótesis de que se estuviera fraguando una transacción política entre el presidente Petro y el expresidente Uribe.

A resultas de la cual el uribismo daría su beneplácito a la elección de cierto fiscal General de la Nación, a cambio de que dicho fiscal archivara los procesos judiciales que cursan en la actualidad contra el expresidente. Esto proporcionaría gobernabilidad a Petro y tranquilidad judicial a Uribe.

Aclaro que esta es mi lectura de lo escrito por Coronell en su columna, no una cita textual. Y desde luego, suena horrible, suena a una clásica componenda como las que durante años han degradado nuestra vida política y al Estado colombiano.

Dicho eso, muchas veces yo sí he pensado que sería conveniente para Colombia encontrar un mecanismo judicial para apaciguar al expresidente Uribe. Y que se retire de la vida política. No tengo duda, eso sería deseable, conveniente para el país.

Pero, claro, no a cambio de más corrupción, de nombrarle al presidente de la República un fiscal a su gusto y medida. Claro que no. Pero, volviendo a lo otro, pregunto: ¿no sería benéfico para Colombia que amainara un poco el sectarismo y el agrio enfrentamiento entre las fuerzas políticas y que el nuevo presidente pudiera gobernar?

Yo creo, resueltamente, que sí. Que, en medio de tantas dificultades e incertidumbres sería bueno poder apaciguar un poco la mala bilis y el sectarismo. Para mí el imperativo es que Colombia se transforme y acabe tanto dolor de millones de connacionales, tanta pobreza, tanta violencia, tanta desesperanza. No meter a la cárcel al expresidente Uribe. Quien, por lo demás, hasta hoy no ha sido condenado por ningún delito.

Yo no creo, ni por asomo, que todas las reformas que ha planteado el Gobierno sean convenientes. No lo creo. No creo que ninguna, de hecho, sea 100 % conveniente. Y pienso que son de gran importancia el paso de los proyectos de ley por el Congreso y la acción de control de las altas cortes.

Yo no soy petrista, no apoyo con fervor al presidente Petro. Ni siquiera voté por él y, además, lo he atacado, he descreído de él durante sus dos campañas presidenciales. Pero empiezo a creer, a partir de lo que he visto en estos primeros siete meses de gobierno, en su genuino ánimo reparador. Reparador de lo dicho arriba, de tanta desesperanza y sufrimiento de millones de colombianos y colombianas.

Tal vez soy muy cándido, pero no creo, como sus opositores viscerales, que sea un Belcebú y que este país se vaya a transformar en un régimen tiránico como el de Maduro y Ortega. No lo creo. En cambio, he visto lo que puede pervertir, confundir y enredar un fiscal que no sea neutral e independiente. Y que esté, en cambio, inflamado por la vanidad y la sed de poder y predominio.

De modo que sí, yo vería con buenos ojos que a cambio de una salida jurídica para el expresidente Uribe, los tres años largos que vienen para el Gobierno tuvieran más oportunidad de ser fructíferos.