Yo le tengo fe a Estados Unidos

Foto: AFP - JIM WATSON

Donald Trump y Elon Musk pasarán. Solo serán recordados como una mala época, un mal momento. Un país con la historia y la fuerza vital de Estados Unidos, forjadas a partir de inmensas migraciones y mezclas raciales, no derivará jamás en el totalitarismo, en el supremacismo de una élite, de un grupo sobre la sociedad entera. Eso no va a pasar. Veremos en estos cuatro años que vienen amagos de eso, intentos de eso, incluso rasgos temporales de eso, pero eso no va a fraguar. No veremos, como en China o en Rusia, que se instale una clase política y económica que aplaste los derechos democráticos y la civilidad, que se perpetúe durante años y elimine brutalmente todo lo que no sirva a sus ambiciones.

Yo nunca me he sentido deslumbrado con la riqueza y el confort de la sociedad estadounidense; eso no es lo que me atrae de ellos. A mí lo que me admira es la infinita capacidad de esa nación de asimilar ademanes, rasgos humanos y fuerzas creadoras de las demás naciones, de las demás culturas del mundo, de las demás historias del mundo. Y eso lo han hecho durante siglos y por eso fueron capaces de construir una nación tan ancha, tan diversa, tan cromática, tan potente humanamente. ¡Es que son 300 millones de personas! Algo hubo, durante siglos, de profundamente humilde y sabio en esa postura de ese país: asimilar, incorporar, mezclar, trasplantar, aprender, renovar todo lo que les llegue.

Sé muy bien que por el camino se convirtieron, además, en la nación más rica del mundo, y que junto con eso han venido momentos en que el Estado y sus políticos y adalides han actuado mal, se han comportado mal. Con falsía, con violencia, con formas de proceder de matones e imperialistas. Lo sé, no me chupo el dedo en eso. Pero hablo de la nación, del decurso histórico de una nación, y es innegable que los Estados Unidos han sido una fuente de renovación de la energía vital del mundo entero, eso no se puede negar. Sobre todo, en los momentos en que Europa ha languidecido y Oriente ha parecido inalcanzable.

Algo que mide las palpitaciones de una nación es su producción en las artes, porque eso sí puede volverse universal y trascendental. Los ricos y oligarcas pasarán, son temporales, ninguna nación es más admirable porque tenga más ricos y plutócratas. Y los políticos matones y venales también pasarán, son circunstanciales. Pero la creación artística es intemporal. A nadie le importa quién era el hombre más rico o quién gobernaba Grecia en el siglo VIII a.C.; lo que nos importa y nos renueva la vida hoy es Homero y la ilusión de que Penélope sigue esperando a Odiseo. Y de que Don Quijote sigue enfrentando gigantes prodigiosos para ganar el amor de Dulcinea.

Revisen la pintura, la literatura, la música y el cine de los últimos 150 años, y vean lo que es Estados Unidos. Vean lo que ha renovado el mundo Estados Unidos. De fuentes de energía vital como esa, saldrá la fuerza para que pasen este mal trago.