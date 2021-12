El único camino

El que está por terminar no fue un año fácil para la economía mundial, en particular para el sector turístico, incluido el colombiano, que, aún, no resuelve la mayor crisis de su historia, desatada por la prolongada pandemia del coronavirus. Después de un 2020 sombrío, la recuperación durante la actual vigencia ha sido lenta e inconsistente, amenazada por las limitaciones a la movilidad que reviven numerosos gobiernos, mediante el cierre de fronteras o la exigencia de certificados de vacunación, con las que intentan enredarle el paso a ómicron. Esta nueva variante del COVID -19 se extiende imparable por el planeta y, ya, anotó, el lunes, su primera víctima en el Reino Unido.

El escenario previsto para este 2021 en el sector debió revisarse a la baja tras un primer semestre difícil, inferior en resultados a los obtenidos el año pasado. Las llegadas de turistas internacionales en este periodo registraron una pérdida de 147 millones de viajeros en comparación con 2020, y de 460 millones con respecto a la cifra obtenida en 2019. El tercer trimestre mejoró el balance, gracias a la temporada de verano en el hemisferio norte. Se repuntó en el número de llegadas con respecto a 2020, pero se continuó por debajo de los niveles pre-pandémicos. Esta mejoría, sin embargo, no cobijó por igual a las diferentes regiones del mundo, pues mientras en Europa y América se presentaron alentadores resultados, en Asia y África la demanda de viajeros tuvo una caída abrupta.

En el acumulado de los primeros diez meses de este 2021, las llegadas de visitantes internacionales no alcanzaron el frágil volumen de 2020, situándose 20% por debajo del mismo periodo. En un cotejo con el nivel promedio del último y floreciente quinquenio de la década pasada, y a dos años de la crisis, el flujo de viajeros aéreos, está, todavía, un 76% distante.

La tabla de salvación para el sector no llegó este año, como lo esperaban los más optimistas. Los ingresos por turismo internacional se proyectan en US$800 mil millones, que, si bien es cierto, superan los de 2020, representan menos de la mitad de los US$1,7 billones contabilizados en 2019. La contribución económica del turismo se estima en el orden de US$1,9 billones -en términos de producto interior bruto turístico directo-, cifra inferior a los US$3,5 billones aportados en 2019.

Las expectativas para este mes se vinieron a pique, ensombrecidas por la incertidumbre, dada la amenaza de ómicron, con su rápida capacidad de contagio, situación que ha dado pie para que una amplia franja de países reimplante restricciones internas y de acceso, las cuales impactan el normal desenvolvimiento del turismo global. A este paso, el retorno a los niveles de flujos pre-pandémicos podría darse, de acuerdo con algunos analistas, solo hasta 2024.

El derrumbe en los ingresos del sector tiene un efecto depredador en la hacienda pública, por cuanto no solo afecta a pequeñas y medianas empresas y a millones de puestos de trabajo, sino a la propia economía de los destinos -muchos de ellos con vocación turística-, en particular a los emergentes y aquellos que cuentan con precarias tasas de vacunación.

En cuanto hace al mercado colombiano, las cifras de reactivación reportadas son positivas, pero, de igual manera, inferiores a las registradas a finales de la década pasada. En reciente evento oficial, el presidente Duque señaló que Colombia ya rompió la meta en llegada de turistas extranjeros, fijada para 2021, con 1,8 millones de visitantes no residentes. La proyección apuntaba a 1,5 millones; 600 mil menos que los recibidos en 2019. El objetivo se logró, gracias a la flexibilidad en los requisitos de entrada y a la suspensión de las condiciones de ingreso que se tenían hasta noviembre, cuando en el círculo global comenzaron a restablecerse las talanqueras, las mismas que, desde ayer, adoptó el país, con la exigencia de carné de vacunación o prueba PCR para quienes ingresen al territorio nacional.

La industria turística global terminará este año sin alcanzar los registros de visitantes e ingresos de 2020 y muy lejos queda de los de 2019. Mantener la guardia en alto frente a la pandemia será un compromiso sine qua non. Su despegue depende de la respuesta coordinada entre los países para facilitar el acceso equitativo de vacunas a todas las regiones del planeta - irrenunciable en un mundo globalizado que estriba en la conectividad para superar las tensiones económicas- y en el manejo responsable de restricciones y protocolos de seguridad. El único camino a seguir para despejar las sombras de la crisis sanitaria y restaurar la confianza en los viajeros. Solo, así, se le podrá inocular una verdadera dosis de optimismo a la actividad más promisoria de este siglo.

Posdata. Esta columna reaparecerá el año entrante y el autor agradece infinitamente a todos sus lectores y colaboradores y les desea felices fiestas de Navidad y un próspero 2022, acompañado de salud, bienestar y muchas luces de esperanza.

