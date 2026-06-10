Carta abierta: elecciones entre la vida y la muerte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Querida M., apreciado C., familiares:

En un corto mensaje dije hace poco que en estas elecciones nos enfrentamos a escoger entre la vida y la muerte, entre la democracia y el autoritarismo.

Confieso que me da alegría y ánimo poder votar por un candidato en el que creo de verdad, Iván Cepeda Castro. Conocí a sus padres, he seguido su trayectoria, y su tranquilidad, mesura y a la vez firmeza, unidas a sus conocimientos del trasegar de este país y sus habitantes, y del devenir del mundo, me dan confianza en que podrá adelantar un buen gobierno para Colombia. No será fácil, pero si alguien puede hacerlo en este momento es él. Las reformas sociales propuestas, que serán acordadas en diálogo con los diferentes sectores, como lo ha anunciado Iván, sin duda contribuirán a construir un mejor país para todos, en el que la esperanza y el optimismo sean pan de cada día.

Po el otro lado, las amenazas del candidato De la Espriella, en el sentido de perseguir a sus oponentes políticos, incluso al expresidente Santos, destripar a la izquierda y lo que promete ser la destrucción del estado de derecho y del orden institucional, acompañado de bombardeos, bala y sangre, así como la devastación de la naturaleza mediante políticas extractivas ilimitadas, me llevaron a recordar lo que vivimos en las últimas décadas del siglo pasado, hechos de los que fui testigo trabajando como reportero de cultura y diversos temas en El Espectador.

Bajo la orientación de Guillermo Cano, director del periódico, y de Luis de Castro, encargado de judiciales, cubrí varios consejos de guerra, denuncias sobre torturas y las primeras desapariciones, en un nuevo ciclo de violencia, durante el gobierno de Turbay Ayala.

El primer consejo de guerra al que asistí fue contra sindicados de pertenecer al ELN, por el asesinato del general Ramón Arturo Rincón Quiñónez. Comenzó el jueves 31 de agosto de 1978 en la Brigada de Institutos Militares. Ese día hablé con dos de los detenidos:

“Fue allí, en ese edificio”, me dijo Amalia Sánchez y señaló con la mano derecha, temblorosa, el bloque de cuatro pisos que teníamos al frente: “me dejaron tres días sin comer y sin dormir, hasta que aborté. Cuando me trajeron, el oficial interrogador me advirtió: «Perra, si no canta, le voy a hacer perder el hijo»”.

Otro de los acusados describió los cuartos de tortura, los métodos utilizados y los choques eléctricos en los testículos, y agregó: “Todo lo que le diga sobre lo que nos han hecho no es nada frente a lo que le pasó a Omaira. Al fin y al cabo, nosotros estamos vivos. A mí me capturaron hace ocho meses en Barranquilla, junto con la odontóloga Omaira Montoya, y nos condujeron a las instalaciones del F2 de la Policía (...) Ahora no dan razón de ella; la borraron del expediente. Sabemos que la trasladaron a un lugar desértico en La Guajira; la torturaron como a nosotros (...) Se les fue la mano y (...)”.

Ante estos hechos y otras graves denuncias, los abogados defensores renunciaron, los sindicados fueron condenados y, tiempo después, la investigación cambió de rumbo e implicó a personajes poderosos en el crimen del general, relacionándolo con hechos de corrupción que investigaba. Otorgarles poderes ilimitados a las Fuerzas Armadas ha conducido en América Latina a la llegada de regímenes sanguinarios.

Una nueva época de violencia se estaba desencadenando. Los casos de torturas, desapariciones, asesinatos, masacres y genocidios se fueron multiplicando gobierno tras gobierno. Si La Violencia liberal/conservadora que comenzó en los años cuarenta dejó cerca de 300 mil asesinados, esta nueva violencia arrojó cerca de 260.000 muertos, en su mayoría civiles. Ahora se enfrentaban guerrillas, paramilitares y las Fuerzas Militares, azuzadas por poderes políticos, económicos y por sus comandantes, a tener resultados sin importar cómo.

Un ejemplo fueron los mal llamados falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe, con más de cinco mil jóvenes indefensos asesinados por agentes del Estado. La Justicia Especial para la Paz, JEP, otra de las instituciones que quiere destruir el candidato Abelardo, después de recopilar miles de pruebas y testimonios afirmó:

“La presión por ´muertes en combate´ fue ejercida por el comandante de la Brigada, el general (r) Mario Montoya Uribe (…) La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación impuesta por el general (r) Mario Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada (2002-2003) a las unidades tácticas de reportarse en términos de ´litros´, `chorros´, ´ríos´, ´barriles´, o ´carrotancados´ de sangre fue una orden recurrente”.

La violencia comenzó a amainar con los acuerdos de Paz firmados con las Farc en el 2016, se incrementó otra vez con el “hacer trizas la paz” del gobierno de Iván Duque y, transformada ya más en delincuencia común, no logró ser controlada por el gobierno de Gustavo Petro, aunque sí cesaron los ataques de las fuerzas del Estado contra la población civil, y el gobierno reajustó salarios dignificando la profesión de los militares, al tiempo que puso estándares altos de respeto a los derechos humanos.

El temor ahora es que, si gana las elecciones el extremista de derecha Abelardo de la Espriella, la violencia se encumbrará a niveles insospechados, no solo la física, sino la económica e institucional, pues según sus declaraciones, arrasaría con el orden constitucional, ocasionando la destrucción de miles de empleos, comenzado por los 700 mil que anunció suprimirá en el Estado, el cierre de empresas, la miseria para los pensionados por la desvalorización creciente de sus mesadas, como ocurre ahora en la Argentina de Milei, cuyo modelo piensa seguir este candidato.

Lo que viví en carne propia a finales del siglo pasado y comienzos de este, con maestros y colegas asesinados, o despedidos de sus trabajos y obligados al exilio; la muerte y el miedo rondando a cada paso, no lo quiero repetir, ni lo quiero para mis allegados ni para la mayoría de los colombianos que ponen los muertos en las guerras. Sabido es que quienes incitan a otros a coger las armas para combatir, nunca lo han hecho, no lo harán ni permitirán que los suyos las empuñen. Solo usan el saludo militar como una pantomima, una payasada, como bien lo afirmó hace poco un general retirado.

Un régimen del terror como el que promete Abelardo, no solo no acabaría con los grupos ilegales violentos que existen, sino que quienes disfrutan hoy de una relativa paz en campos y ciudades, la perderían. Ni los que tienen mucho ni los que tienen poco podrán vivir en paz.

Un voto por de la Espriella, la abstención o el voto en blanco es darle carta blanca a un personaje siniestro cuyo entorno está marcado por el narcotráfico, el paramilitarismo y la ilegalidad en todas sus formas.

Por el contrario, reafirmo que confío en Iván Cepeda, he seguido su trayectoria, sé que es un demócrata, defensor de la institucionalidad y de la ley, que atacará de frente la corrupción y hará un gobierno organizado que buscará traer paz a través del dialogo, el fortalecimiento del Estado y el respeto a todos los colombianos.

Con amor, aprecio y cariño,

G.