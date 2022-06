Escribir desde la esperanza

Tras años de escribir y difundir materiales en contra de los atropellos, los crímenes, la corrupción y en defensa de la vida, es extraño hacerlo desde la esperanza. Desde la profunda alegría que produce ver llegar por fin al Congreso de la República a docenas de personas comprometidas con los más desprotegidos. De sentir el arribo a la Presidencia del poderoso dúo integrado por Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes proponen un cambio real en las estructuras de inequidad vigentes. De ver cómo revive el poner en marcha con energía ese esfuerzo descomunal de tantos, que es el luchado proceso de paz iniciado en La Habana. De comenzar a conocer los resultados de la exhaustiva labor de la Comisión de la Verdad, adelantada a pesar de tantas dificultades. De observar concurrir ante la JEP a exmilitares y exguerrilleros arrepentidos de los vejámenes inenarrables que cometieron y que ahora reconocen, cuentan y por los cuales piden perdón (Ver); perdón que es otorgado desde el alma por los más generosos: las víctimas que sufrieron esos vejámenes, la tortura, el asesinato o la desaparición de sus seres queridos y quienes tienen claro que el odio genera más odio, que la reconciliación es el bálsamo para el sufrimiento de tantos y que es el camino necesario para emprender la no repetición de los hechos. Hoy la esperanza, la alegría, la fraternidad son sentimientos compartidos por muchos. Y si se logran esparcir, crecerán y se multiplicarán.

No hay que ser ingenuos ni centrarse en falsas expectativas. Es claro que llegar hasta acá no ha sido fácil, ha costado mucho, y que el trabajo entra en una nueva fase llena de escollos. Pero es hermoso sentir que la esperanza ha renacido entre muchos que creían o creíamos que ya no nos tocaría vivir este momento.

Seguramente la travesía estará llena de obstáculos; no obstante, la madurez que parece haber alcanzado Gustavo Petro despeja incertidumbres y siembra señales de esperanza. Ha designado para el proceso de empalme con el gobierno saliente a personas de diversos sectores con gran experiencia, como los economistas Cecilia López, José Antonio Ocampo (nuevo ministro de Hacienda), Alejandro Gaviria (posible ministro de Educación). Tiene a su lado a una mujer auténtica y aguerrida, Francia Márquez. Cuenta con el apoyo de lúcidos, firmes y valientes líderes como Iván Cepeda, y el haber llamado a curtidos políticos que conocen el tejemaneje de la política nacional, y se la han jugado por La Paz desde hace décadas, como Roy Barreras y Álvaro Leyva (nuevo ministro de Relaciones Exteriores), entre otros, son muestra de que un cambio real es posible, pues en el transcurso de una semana después de las elecciones lograron congregar mayorías que permitan el tránsito de proyectos en el Congreso para dar paso a las necesarias reformas.

Una señal clave por parte de Gustavo Petro ha sido el convocar a distintas corrientes y tendencias a un Acuerdo Nacional, que tiene como antecedentes el Acuerdo sobre lo Fundamental, propuesto por Álvaro Gómez; el Diálogo Nacional (Jaime Bateman, Carlos Pizarro, Álvaro Fayad), y los procesos de paz adelantados bajo los gobiernos de Belisario Betancur y Juan Manuel Santos. Comenzar a hacer realidad el sueño de décadas, para convivir bajo un propósito común, Paz con justicia social.

Las entrevistas del presidente electo en revista Cambio y El País de España, dan señales claras de que Gustavo Petro se sitúa en un justo medio realista desde el cual es posible sacar adelante esas inaplazables reformas que permitan vivir en un país más acogedor para todos. En revista Cambio se situó en el camino de la negociación con diversos sectores para alcanzar los fines más importantes, como hizo Santos con el proceso de paz en Colombia y Lincoln en Estados Unidos para aprobar la abolición de la esclavitud. Hizo hincapié en que “el objetivo es construir un nuevo clima político… Hay que luchar tanto con el sectarismo de las derechas como con el sectarismo de las izquierdas”. Y agregó: “¿Para qué queremos ser mayoría en el Congreso? No hay otro objetivo que no sea que se aprueben unas reformas. Si las reformas no se aprueban, no vale la pena tener mayorías”.

Petro: “Si nos aislamos, nos tumban” | CAMBIO

Cabe anotar aquí que el educador Julián de Zubiría señaló tres datos impresionantes que “arroja el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto, entre 1958-2016: 1-. 110.000 personas fueron desaparecidas (en la dictadura chilena: 3.000). 2-. Generó 700.000 muertos; la mayoría jóvenes, campesinos y civiles (75 %). 3-. Solo el 1,5 % murió en combate”.

Es mucho lo que hay que hacer: enderezar el Estado saqueado que entrega Iván Duque; conocer quienes fueron los determinantes y desmontar el aparato de crimen, genocidio y corrupción que funciona desde las altas esferas y en las Fuerzas Armadas; lograr la reforma agraria y poner en buena marcha el aparato productivo en el agro y en las manufacturas, así como dar pasos hacía el tránsito a energías limpias; encontrar salidas al problema del narcotráfico y la violencia que genera, y tanto más. Así se harían realidad los objetivos de las luchas de miles de colombianos de varias generaciones que se han jugado hasta la vida misma por construir un mejor país para las grandes mayorías, en el que se pueda vivir mejor.

Este gobierno de Petro y Francia no podrá hacer todo, pero será maravilloso si logra construir los cimientos para hacer realidad una democracia activa y participante, en la que nadie sea perseguido ni asesinado por sus ideas o sus luchas legales.