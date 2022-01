¿Paz con legalidad o implementación integral?

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, vino al país el 23 y 24 de octubre para participar en la conmemoración del quinto aniversario del Acuerdo de Paz. Leyendo el informe que presentó al Consejo de Seguridad este año, es claro que ese viaje lo hizo adrede para comprometer más al Gobierno con el cumplimiento del Acuerdo. El informe destaca, por supuesto, algunos avances, pero no oculta su preocupación por aspectos graves, especialmente por la inseguridad, e incluso advierte que “de persistir estos niveles de violencia en regiones donde se esperaba que el Acuerdo trajera consigo transformaciones pendientes hace mucho tiempo, esa ventana de oportunidad histórica podría cerrarse gradualmente”.

Mientras que el Gobierno se inventó el eslogan de “paz con legalidad” para discriminar entre algunos compromisos del Acuerdo que sí cumpliría y otros que no, el secretario general hace un llamado a honrar el Acuerdo de manera plena. “Una de las preocupaciones más comunes que escuché (…) fue la posibilidad de que las ambiciosas metas del proceso (…) no se alcancen plenamente, lo cual sería una oportunidad perdida. Por lo tanto, reitero mi llamado al Gobierno y a las entidades estatales pertinentes —dice el señor Guterres— para que no escatimen esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo Final”.