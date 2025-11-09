Adivinando el futuro

Obviamente no sé lo que va a pasar en Venezuela en las semanas que vienen, pero quizá uno de los ejercicios mentales más interesantes para cualquier ser humano es tratar de imaginar el futuro. Y me temo que para el país vecino –el más cercano y el que más miedo nos da– se acerca una liberación o un cataclismo, una operación quirúrgica o un desastre total. Así como Putin llamó su invasión en Europa “Operación Militar Especial para Desnazificar a Ucrania”, creo que Trump está preparando una guerra que podría llamarse “Operación Militar Especial para Desnarcotizar a Venezuela”. En este caso no se trataría de una invasión en toda...