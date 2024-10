Carabelas de Colón

Este fin de semana cayó el 12 de octubre, gran fecha de la discordia. Cuando yo estaba chiquito, me parece que fue hace apenas un instante, a esta fecha se la llamaba, con pompa, mentira y grandilocuencia “el día de la raza”. ¿Cuál raza, hombre, por Dios, si en este mundo no hay razas? Lo que era –y en últimas, lo que sigue siendo– no es más que la reedición de un combate de los que aquí se creen españoles y herederos de la tradición hispánica y católica, contra los que se creen indios y herederos y dueños de los saberes de las poblaciones y culturas originarias. Y en últimas no somos ni lo uno ni lo otro. Somos, como decía mi amigo Alberto Aguirre, citando a Baudelaire, “el puñal y la herida”, es decir, irremediablemente, ambas cosas, y mientras no nos reconciliemos con nosotros mismos, con lo que somos, con nuestra madre indígena o negra y nuestro padre español, nos seguiremos insultando, odiando y matando por los siglos de los siglos. Va siendo hora de que quienes se creen puros, ingenuos, limpios y buenos acepten finalmente su mescolanza con aquellos a quienes creen impuros, solapados, sucios y malos.