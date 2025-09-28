Logo El Espectador
El estado del mundo en cinco discursos

Héctor Abad Faciolince
28 de septiembre de 2025 - 05:07 a. m.
“Mahmud Abbas hizo algo que el presidente de Colombia (más papista que el Papa) nunca ha hecho: condenar a Hamás”: Héctor Abad Faciolince.
Foto: Presidencia

Uno supone que los líderes de todos los países, cuando se van a dirigir a la Asamblea General de la ONU, preparan cuidadosamente los discursos. Al verlos y oírlos, uno espera poder comprender mejor el mundo en el que estamos, y saber los planes para mejorarlo. Vi y oí los discursos que esta semana pronunciaron Trump, Petro, Macron, Felipe VI y Mahmud Abbas. Lo que rodea los discursos (gestos circunstanciales o visuales) se puede interpretar también como si fueran símbolos.

Empiezo por Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. Pese a ser el representante del pueblo más perseguido hoy sobre la tierra (lo que hace...

