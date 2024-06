El matón mentiroso y el afónico decrépito 

Estados Unidos acaba de darle al mundo una muestra lamentable de la decadencia de un país que para mucha gente llegó a representar el sueño de un futuro mejor, y para otras naciones el ejemplo de una democracia sólida y vital. En el debate televisivo de este jueves, dos que debían ser los viejos sabios de la tribu solo hicieron alarde: Trump, de sus peores defectos, y Biden, de su irremediable deterioro. El primero sacó a relucir las mentiras ridículas y amenazantes del matón de barrio y del reo que se niega reconocer sus delitos. Y el segundo no pudo disimular lo más triste que a todos nos va a pasar algún día: que el cuerpo no da más, que ha llegado el momento de retirarse, y que lo peor que nos puede pasar es no reconocerlo a tiempo. Es posible que Biden todavía esté en condiciones de dar buenos consejos, pero no parece apto para gobernar la primera potencia del mundo.