El rey del galimatías 

La constitución vigente en Colombia fue promulgada hace 33 años, el 4 de julio del año 1991. El Artículo 11 de esta Constitución decía y sigue diciendo lo siguiente: “El derecho a la vida es inviolable”. Por esto mismo puede decirse que cada vez que aquí matan a una persona la Constitución se está incumpliendo. En los meses siguientes a la promulgación de la nueva Constitución, entre julio y diciembre de 1991, hubo en Medellín, solo en Medellín, 2.985 homicidios. Ese mismo año, 91, el total de homicidios en Medellín fueron 7.164. ¿Se estaba cumpliendo la Constitución o se la estaba violando? Lo segundo es lo cierto, como es evidente. ¿Se la derogó y se convocó al “poder constituyente” (sea eso lo que sea) para que cambiara la Constitución de modo que otra nueva, con palabras quizá más perentorias, sí se cumpliera? No. ¿Por qué no? Porque cualquier persona sensata sabe que no basta con cambiar las palabras para que la realidad cambie. La Constitución no es un espejo sino un desiderátum, una aspiración. Señala a qué aspira un Estado, cuáles son sus ideales, a qué deben comprometerse los gobiernos y los ciudadanos.