Franquicias étnicas

Hace unos cuantos años recibí un mensaje de unos primos cercanos, muy rezanderos ellos y de misa frecuente, en el que me contaban que entre nuestros ancestros había un tal Ha-Levi Abulafia, cabalista, que al convertirse al catolicismo se había puesto algún apellido de los nuestros, y que esto lo certificaba con todas las firmas y aprobaciones un rabino ya no sé si de Toledo o de Sevilla. Que por lo tanto, con estas pruebas a la mano, me invitaban a unirme a ellos para pedir la nacionalidad española como víctimas de la persecución a los judíos sefarditas, de modo que costeáramos entre todos al abogado español que nos ayudaría con las vueltas. Poco después recibí otro correo del otro costado de la familia, menos rezandera pero igual de católica, que había dado también con el nombre de otro converso en una rama cercana del árbol genealógico. Me faltó humor para declararme judío a estas alturas de la vida, pero vi con mucha curiosidad la cantidad de judíos que resultaron por todo el país, todo por la ventaja de hacerse con un pasaporte de la Comunidad Europea.

A la gente siempre le ha gustado asimilarse a lo que da prestigio, a lo que ofrezca ventajas o a lo que esté de moda. Recuerdo que el dictador mexicano Porfirio Díaz se fue blanqueando poco a poco con el paso del tiempo. En su iconografía el hombre empieza como un mestizo más, como cualquiera de nosotros, pero en la cumbre de su dictadura militar termina haciendo hasta lo imposible por parecer un mariscal austríaco. En los albores del siglo XX daba mucho crédito adoptar una catadura centroeuropea, y el poder y el dinero blanqueaban a la gente.