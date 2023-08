Hombres y mujeres

Hay quienes piensan que los hombres y las mujeres somos distintos. O más bien –como las aseveraciones verificables sobre el ser humano suelen ser estadísticas– que, en promedio, los hombres y las mujeres son distintos en una serie de características físicas y psicológicas. Esta afirmación, que hace un siglo podía parecer una perogrullada, hoy no lo es. Hay una escuela de pensamiento que afirma que, aunque el sexo del macho y de la hembra sean distintos, su género es fluido y está más determinado por factores culturales y ambientales que biológicos o innatos. No pretendo entrar en esa discusión, que es una polémica tan bizantina como el sexo de los ángeles, o como definir si en la línea ecuatorial a las seis de la tarde es de noche o de día. Estoy de acuerdo en que las personas maduras escojan su género como se sientan mejor y no voy a hacer de esto un escándalo. Allá cada uno con su cuerpo, su mente y su identidad.

Si afirmo, basado en datos confiables, que en promedio los hombres son más altos y tienen más masa muscular que las mujeres, no niego que sea posible que la persona más alta y fuerte físicamente del mundo pueda ser una mujer, y la más bajita y débil un hombre. Solo digo que, en una curva de distribución normal de la población masculina y femenina, resulta que en promedio los varones son más altos y tienen más masa muscular que las mujeres. Por esta misma disparidad física, nos ofende mucho más que un hombre le pegue a una mujer, y la lance brutalmente al suelo, a que una mujer le tire un sopapo a un hombre y no lo mueva de su sitio, porque más que hacerle daño a su cuerpo lo golpea tan solo en el orgullo.

Cuando algunos afirman –y en general estoy de acuerdo con ellos– que el mundo sería mejor si estuviera gobernado por mujeres que por hombres, tácitamente están diciendo también que los hombres y las mujeres son distintos. Cuando una ONG seria como Dejusticia dice que es bueno que el presidente Petro haya presentado una terna de mujeres para la Fiscalía General de la Nación, porque como mínimo es conveniente la igualdad entre hombres y mujeres en la rama judicial, también está afirmando, tácitamente, que el hombre y la mujer son distintos.

Creo que uno de los problemas culturales más graves de Colombia es el de la paternidad irresponsable. Salvo cuando el padre ha muerto, o cuando la mujer ha resuelto tener y criar a sus hijos sin padre, el abandono de los hijos tiene (en promedio, siempre en promedio) efectos muy negativos sobre ellos. La frase que se ha vuelto famosa del presidente de la república, “yo no lo crie”, que deja implícita la afirmación de que ese hijo fue “malcriado” por la madre, dice mucho sobre nuestra cultura. No criar a un hijo es siempre una culpa (yo mismo la tengo, en parte), pero dada la calidad humana de ciertos padres, a veces es mejor que los hijos sean criados solo por su madre. Pero estos casos particulares no invalidan el caso general de que, en promedio, es preferible que los padres no abandonen a sus hijos afectiva, económica, anímica, educativamente.

Siempre he pensado que la calidad humana de las mujeres colombianas es muy superior a la de los hombres. También su capacidad de afecto, compromiso, sacrificio, generosidad, cuidado, trabajo, dedicación, etc. Por eso nuestras mujeres han llegado también mucho más lejos que los hombres incluso en el deporte preferido por los colombianos, el fútbol. Escribo esto el viernes y no sé si la selección femenina de fútbol le ganó a Inglaterra en la madrugada del sábado. En todo caso lo espero y, si así fue, lo celebro. Esta semana que viene, espero que, por primera vez en un mundial de fútbol, un equipo colombiano esté luchando por el primero o por el tercer puesto. La calidad de las mujeres colombianas es distinta y mucho mejor que la de los hombres. En igualdad de condiciones (ante sus pares en tamaño y masa muscular), la selección femenina ha resultado ser mucho mejor y más competitiva que la masculina.