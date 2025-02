Tres años después

"¿Qué le pueden importar los tratados a Donald Trump? Para él los tratados y las leyes internacionales son papel higiénico con que se limpia su imperial antífona": Héctor Abad Faciolince. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

No sé cuántas veces a la semana, muchas, entro en el gran proyecto enciclopédico de nuestros días, Wikipedia, a averiguar o a verificar algún dato. La verdad, aunque lo sea, es siempre interina, nunca perpetua, y se precisa con el tiempo. En diciembre de 2019 era verdad que no existían vacunas para el COVID; dos años después y todavía hoy esa verdad ha cambiado: las vacunas contra el virus que trastocó el curso de la historia reciente ya existen, y siquiera, porque salvaron muchas vidas, así el nuevo ministro de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy, lo niegue. La verdad no es perpetua, pero existe, y es como las líneas asintóticas,...