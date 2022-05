Les voy a hablar de las sensaciones que me da todo esto. Me elevo, me miro hacia adentro, pienso en los huevos del gallo, y este es el resultado de lo que voy pensando: apenas en mayo y ya se siente un cansancio de noviembre. Apenas en domingo y mi cabeza percibe un cansancio de viernes. Las diez de la mañana y la nuca, como si fueran las seis de la tarde, ya se dobla hacia el suelo. Mi barbilla se apoya en el esternón. Como un oficinista al que hace quince meses no le dan vacaciones. Apenas en primera vuelta y ya se siente un hartazgo de cuarta.

Cansancio al terminar el primer párrafo y me falta escribir toda la novela. “Decae mucho al principio”, como decía una amiga que tuve hace 30 años, comentando una obra de teatro. No es medio día y los ojos se me cierran como si fuera media noche. Acabo de empezar el Camino de Santiago en los Pirineos y ya tengo ampollas de maratonista en el kilómetro 30. Nado sin flotadores en una piscina infantil, pero me siento en medio del océano Atlántico, braceando en una isla de residuos de plástico. No llevamos ni un día del próximo gobierno y ya su retórica me pesa en el pecho como una lápida de mármol.