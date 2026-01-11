Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los tiranos censuran a Platón

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Héctor Abad Faciolince
Héctor Abad Faciolince
11 de enero de 2026 - 05:07 a. m.

En estas Navidades terminé de leer un libro que me conmovió hasta la médula, escrito por un profundo conocedor de la literatura y la filosofía clásicas griegas, Matteo Nucci. Se trata de una extraordinaria biografía novelada de Aristocles, hijo de Aristón y Perictione, más conocido con el apodo que le dio su profesor de gimnasia en vista del gran tamaño de sus omoplatos: espaldón, o mejor, para decirlo en griego, Platón. La novela, que ojalá sea traducida muy pronto al español, lleva en italiano el título de Platone, una storia de amore (Feltrinelli, septiembre de 2025).

Tal vez a esto se deba que me llamara tanto la...

Héctor Abad Faciolince

Por Héctor Abad Faciolince

Conoce más

Temas recomendados:

Donald Trump

Filosofía

Platón

Estados Unidos

Educación

Literatura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.