Reina y madre

Cuando la longevidad, el compromiso y la lucidez coinciden con un cargo vitalicio (ser reina o ser madre son tareas vitalicias), las personas favorecidas con estos dones adquieren un halo especial, un halo casi sagrado. Escribo esto el 8 de septiembre. Hace exactamente un año mis hermanas y yo enterramos a mi madre de 96 años. Cecilia Faciolince fue una mujer inteligente, trabajadora y llena de ganas de vivir y de seguir siendo madre hasta sus últimos días. Hoy mismo leo la noticia de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, a los 96 años, que siguió cumpliendo con su deber hasta dos días antes de morir, despidiendo a Boris Johnson y recibiendo a la nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, con las últimas fuerzas que le quedaban. La sonrisa de siempre y el morado de la flebitis en la mano extendida. Fuera de la edad, la coincidencia de fechas, la lucidez y la entrega, no había nada más en común entre estas dos mujeres. Quizá solamente, repito, sus cargos vitalicios: también mi mamá fue madre durante 70 años, igual que la reina fue reina durante el mismo tiempo.

Nunca he sido monárquico. Hay, sin embargo, rasgos muy especiales en los países que conservan esta tradición como algo valioso, como algo que parece estar por encima de los partidos y de las partes, como una institución que, por no estar sometida a los vaivenes de la política, de las modas o de las elecciones, produce en ocasiones efectos muy saludables para cualquier sociedad: unión, solidez, estabilidad. Hoy en día pocas cosas duran para siempre. El matrimonio, ya no. Ni siquiera el papado, pues se ha puesto de moda que los papas dimitan. Tal vez los “Justices” de Estados Unidos (magistrados de la Corte Suprema) conserven ese halo de soberanía y respeto, pues también son jueces hasta que se mueren. Hace dos años, cuando murió la gran jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, se fue también una heroína pop (en este caso del liberalismo), algo menos famosa, pero sin duda no menos importante que la reina Isabel II.