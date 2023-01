Traducir con IA

De los oficios del libro que he practicado (librero, bibliotecario, editor, lector, escritor…) el que más me relaja y el que más se me parece a un juego de ingenio es el de traductor. Cuando termino de escribir una novela quedo agotado, hastiado del tema, de los personajes, de mí mismo, pero la obsesión por la historia me sigue torturando, martillando en la cabeza e invadiendo mis horas de sueño y de vigilia. Traducir, en este caso, me sirve como una forma de salir de esa obsesión y reemplazarla por otra: por un libro y una historia ajena. Por eso, en cuanto se publicó Salvo mi corazón, todo está bien, mi último libro, empecé a traducir una novela de Rebecca Goldstein, The Mind-Body Problem.

He traducido novelas del italiano, una lengua que hablé durante nueve años y que al ser tan cercana al español me resulta relativamente fácil de trasladar. Mi relación con el inglés, en cambio, es mucho más problemática. Es una lengua que he estudiado mucho, en la que leo todos los días, pero que nunca he sido capaz de aprender realmente. Así que el reto de traducir del inglés es mucho más complejo y difícil. Tengo una convicción, sin embargo: la cualidad más importante que debe tener un traductor es que se sienta cómodo en la lengua de llegada, y yo me siento cómodo en español. Las dificultades de comprensión, inevitables, los escollos mentales, las carencias culturales, los vacíos, se pueden suplir con amigas más sabias, traductoras de oficio, con diccionarios, enciclopedias, etc. En la novela de Goldstein, por ejemplo, hay muchas palabras en yidis, lengua que ignoro por completo, y para esto pido ayuda a una amiga askenazi con la que nos reímos de felicidad el encontrar una buena solución.

Últimamente, además, como me he interesado mucho por la inteligencia artificial (IA), acudo también a una herramienta mágica de Google. Primero traduzco yo, lo mejor que puedo, una página de El problema mente-cuerpo. Es muy importante hacer uno mismo la primera versión. Luego enfoco esa misma página del libro en papel con la cámara de mi teléfono. De inmediato, sobre las mismas letras de la hoja, aparece la traducción que propone la IA. Es una especie de magia. Le hago una foto a esa página virtual y la comparo con la página traducida por mí. Enfrento mi limitada inteligencia natural a la sabiduría de la máquina. Por motivos de espacio les propongo solo un breve y sencillo ejemplo.

Original: “I noticed that the inside of her arm was stamped with the blue numbers of a concentration camp. «Were you born here?» I asked. «Oh, yes, I am Viennese. I was born right here on Judenplatz, that house». She pointed across the street”. La versión mía: “Noté que en el envés de su antebrazo tenía el tatuaje con los números azules de un campo de concentración. «¿Nació usted aquí?», le pregunté. «Oh, sí, yo soy vienesa. Nací aquí mismo en la Judenplatz, en esa casa». Y señaló hacia el otro lado de la calle”. Traducción de IA con el teléfono: “Me di cuenta de que la parte interior de su brazo estaba estampada con los números azules de un campo de concentración. «¿Naciste aquí?» Yo pregunté. «Oh, sí, soy vienés. Nací aquí mismo en Judenplatz, ese casa». Señaló al otro lado de la calle”.

Mi versión no es muy buena. La versión hecha por la IA tiene problemas evidentes. Sin embargo, tiene también soluciones mucho más directas y simples que las que a mí se me ocurrieron. Con su ayuda, entonces, yo puedo enderezar (y creo que mejorar) mi versión, así: “Me di cuenta de que la parte interior de su antebrazo estaba impresa con los números azules de un campo de concentración. «¿Nació usted aquí?», le pregunté. «Oh, sí, soy vienesa. Nací aquí mismo en la Judenplatz, en esa casa». Y señaló hacia el otro lado de la calle”. Pienso hacer más tarde una versión definitiva que me guste más. Tal vez otras inteligencias naturales y artificiales me puedan ayudar.