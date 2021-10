Tres temas calientes

Uno de los problemas de vivir en un país tan crispado y politizado como el nuestro consiste en que una persona que se dedica, por ejemplo, a la música, al arte o a la literatura difícilmente puede mantener una columna de opinión sobre los temas sencillos que la apasionan (las sonatas, los colores o los endecasílabos). Si uno quiere vivir en las fantasías de una novela o en las rimas de un madrigal, pero no quiere parecer intrascendente ni indolente como opinador, de vez en cuando se tiene que ocupar de eso que llaman “un tema caliente”, es decir, la furibunda política, los casos de corrupción, la masacre de la semana, las patrañas de un alcalde o el disfraz de ecologistas de unos mineros. Hoy quisiera quitarme de encima varios temas calientes para volver tranquilo a mis nubes de nefelibata.

1. El alcaldito mentiroso. En Bogotá y en otras ciudades no lo saben, pero en la capital de Antioquia nos gobierna el alcalde más taimado, sinuoso, mentiroso y dañino que hemos tenido en muchos decenios de políticos indecentes. Su obsesión actual es hacer a toda velocidad un contrato con una empresa china archiconocida en el mundo entero por sus prácticas corruptas, de modo que esta termine la hidroeléctrica de Ituango. Para lograrlo, Daniel Quintero está aliado con un político de su misma estirpe, el inefable Luis Pérez, popularmente conocido como Luis XV (%), que siempre ha querido contratar con los chinos. Y en esta carambola no le importa que EPM pierda los seguros internacionales que ya estaba recibiendo por el desastre de Hidroituango, ni le importa hacerles daño a las mismas EPM o quebrar a algunas de las empresas antioqueñas más sólidas y prestigiosas, acusándolas de irregularidades que no cometieron. Y si por ahí derecho consigue sacar de en medio a algunos adversarios políticos de su aliado Luis Pérez, mejor todavía. Ojalá el contralor general se fije bien en la trampa en la que lo han metido.

2. La unión del centro. Que haya una alianza entre los precandidatos de la Coalición de la Esperanza y Alejandro Gaviria es algo que a muchos nos parece lógico y necesario si no queremos el año entrante un escenario igual al de las elecciones del 2018: extrema izquierda versus extrema derecha. Esta unión, precisamente, está en entredicho por el tema caliente número uno; hay un nexo entre ambas cosas. Un sector del Partido Liberal (que se relaciona con el expresidente César Gaviria) le está haciendo el juego al alcaldito mentiroso para ayudarle en sus temerarias denuncias que intentan empapelar a Fajardo y a otros exalcaldes o exgobernadores para sacarlos del próximo escenario electoral. Es verdad, como dice Alejandro Gaviria, que al centro le queda muy difícil ganar sin el aporte del voto liberal. Pero al mismo tiempo hay gente del Partido Liberal que quiere usar la justicia sin verdadera independencia y solo como arma política. Hay que deshacer este nudo para conseguir la unión o de lo contrario Uribe y Petro observarán dichosos la forma en que el centro se destruye a dentelladas.

3. Quebradona pela el cobre. Hay que celebrar que la ANLA haya archivado la licencia ambiental para la mina de oro, cobre y otros metales en la región de Jericó, Tarso y Támesis, en el suroeste antioqueño. Esta tierra es una de las más bonitas, diversas, exuberantes y únicas del país y del planeta. Haber permitido ahí la megaminería habría sido un atentado contra el agua, el paisaje, las especies animales y vegetales y la cultura campesina. Ni todo lo que brilla es oro, ni la mayor riqueza es el cobre o el dinero. Las riquezas que tenemos que proteger ahora son otras y tienen que ver con el ambiente, la salud, el agua, el clima y los derechos naturales y culturales.

Y una vez despachados, como un deber de ciudadano preocupado por el país, estos temas calientes, pido permiso al periódico y a los lectores para volver a hundirme en los temas que de verdad me apasionan: los libros, las historias, las nubes, las novelas.