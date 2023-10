Un donjuán tropical

Son pocas las figuras míticas que la edad moderna ha añadido a la mitología clásica. Las más significativas, creo, están inspiradas en ficciones literarias. Quizá nuestras religiones no han envejecido lo suficiente como para llamar mito a Mahoma, al Buda o a la Virgen. Pero la literatura española del siglo XVII ha aportado como mínimo dos personajes míticos: el quijote y el donjuán.

Algo que fascina de las figuras míticas es que a veces las vemos encarnadas en personas de carne y hueso. De este modo nos da la sensación de que el mito ha realizado un ciclo completo. Me explico: es posible que el personaje ficticio (convertido con el tiempo en arquetípico) haya tenido un origen real, una persona que lo haya inspirado; luego, como mito, sobrevive idealmente durante siglos, pero de vez en cuando volvemos a encontrarnos con una persona concreta que parece ser la reencarnación fidedigna del mito.

Creo que fue esto lo que me provocó tanto estupor y tanta risa cuando vine a saber las hazañas de un asombroso donjuán tropical. Así como el Burlador de Tirso de Molina pudo haberse inspirado en Miguel Mañara, un sevillano de vida licenciosa, del mismo modo, cuando me hablaron de un correcto escritor mexicano, hombre de algún talento literario y de fervorosas devociones católicas, me pareció ver en él la viva encarnación del donjuán arquetípico. Con una variación que lo hace incluso más especial: este donjuán mexicano no era un frívolo seductor, como los donjuanes de Mozart o Zorrilla, que seducían y se acostaban una vez con una mujer, para abandonarla de inmediato e ir en pos de otra. No. Este espécimen latinoamericano las iba añadiendo a un gran ramo permanente e internacional, y conseguía mantenerlas a sus pies a todas al mismo tiempo, con increíbles piruetas de malabarista.

Este escritor capaz de tanto enredo en la rutina aparentemente aburrida de su vida tiene, por supuesto, un nombre que yo podría escribir. Murió hace casi diez años y no sé si a estas alturas su vida disoluta se merezca el homenaje de la discreción. Es posible, sin embargo, que tampoco se merezca el homenaje de la publicidad, así que prefiero omitir su nombre. Puedo decir que sus andanzas merecieron hace poco (con nombres y circunstancias cambiadas) una estupenda recreación en una novela de Jorge Volpi, Partes de guerra. No obstante, en la novela se nota una cierta dosis de rabia, casi de resentimiento. Porque otra de las proezas de este donjuán latino consistió en que nunca nadie, ni sus amigos íntimos, ni su esposa oficial, ni sus hijos, ni las amantísimas mujeres entre ellas, supieron jamás de su pasmosa doble vida.

Decir “doble” es un understatement. Tras su muerte se encontró que este notable donjuán mantenía al mismo tiempo relaciones con por lo menos 51 mujeres que lo amaban y quizá, esto no puedo asegurarlo, amadas por él. Con algunas se iba a casar en breve (cuando resolviera unos molestos trámites de divorcio); con otras vivía una pasión atormentada e imposible; con la de más allá era un novio esporádico y sentimental; con una más se estaba construyendo una casa; con otra compartía -digamos- la pasión por el buceo, o por el sadomasoquismo. Y con otra paralela, el gusto por la música rock, o la novela negra, o la historia de las campanas coloniales. Había estado con esta en Egipto, con aquella en Playa del Carmen, con la de más allá en Londres o en Tel Aviv. Con tal despliegue de simulación y disimulo que todo vino a saberse tan solo a su muerte, cuando una tras otra sus mujeres le guardaron luto y empezaron a llamar.

Lo asombroso es que este malabarista no era rico ni especialmente apuesto ni muy exitoso ni nada. Un gris escritor, buen padre de familia, de infaltable misa dominical, cumplidor de su deber. Me atrevo a vaticinar que su obra, digerible en bostezos, con toques fantásticos, desprovista de lujuria e incluso de erotismo, será olvidada, pero sus peripecias de múltiple amante simultáneo, no.