Camilo Torres Restrepo, educador para la esperanza

Tras la noticia de la aparición de los restos mortales del educador, sacerdote y sociólogo Jorge Camilo Torres Restrepo (Bogotá, 3 de febrero de 1929 - Patio Cemento, Santander, 15 de febrero de 1966), luego de su asesinato y desaparición por el general Álvaro Valencia Tovar, queremos realizar una semblanza de su vida como educador que siembra esperanza a través de la enseñanza del “amor eficaz”, entendido como el compromiso de transformar las condiciones de injusticia y avanzar hacia una vida digna, tanto en lo material como en lo espiritual.

Camilo Torres Restrepo es una figura ética, intelectual, académica y política de trascendental importancia. Su vida ha sido frecuentemente analizada desde su faceta sacerdotal y posterior opción por la lucha guerrillera, en un contexto de persecución al pensamiento crítico, a los sectores populares y de agudización de la violencia; sin embargo, su legado como educador constituye un pilar fundamental para comprender su pensamiento y su acción. Su aporte se encuentra en dos ámbitos complementarios: la educación superior pública y la educación popular, ambas articuladas por la convicción del papel transformador de la educación y la construcción de conocimiento situado.

Aportes a la educación superior pública

Tras culminar sus estudios en sociología en la Universidad de Lovaina (Bélgica), donde se impregnó de las corrientes sociológicas críticas y del catolicismo social progresista, Torres regresó a Colombia en 1959. Fue nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional de Colombia, pero su impacto más perdurable lo ejerció allí como fundador y docente de la primera facultad de sociología de América Latina, creada junto con intelectuales como Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y María Cristina Salazar.

Desde la Facultad, Camilo impulsó una revolución educativa. Rompió con el esquema de la academia tradicional al promover una sociología aplicada y comprometida con la idea del cambio, reflejada en sus análisis de la realidad y en sus metodologías de intervención social. Llevó a sus estudiantes fuera de las aulas, directamente a los barrios marginados de Bogotá para que analizaran in situ los problemas de la vivienda, el desplazamiento forzado y la pobreza urbana, entre otros.

Su concepción de la educación universitaria era, en esencia, interdisciplinaria y de proyección social. Una muestra de ello fue su papel en la creación del Movimiento Universitario de Promoción Comunal y del Consejo Interfacultades para el Desarrollo de la Comunidad, instancias que canalizaban el conocimiento de diversas disciplinas hacia la solución de problemas comunitarios, sentando las bases de lo que hoy se conoce como extensión universitaria solidaria.

Aportes a la educación popular para la esperanza

En paralelo a su labor universitaria, y como parte de la búsqueda de métodos para el cambio social, desarrolló una intensa práctica en el campo de la educación popular, entendida como un proceso de concientización, organización y construcción de un proyecto alternativo de lo que denominó “la clase popular”, que promovía el protagonismo de las comunidades en la transformación de sus propias realidades.

Desde su posición en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), donde fue decano del Instituto de Administración Social, impulsó los planes gubernamentales de Acción Comunal. Torres vio en esta figura una herramienta educativa para la organización autónoma de las comunidades, y para la exigibilidad, defensa y reinvención de nuevos derechos. Promovió la idea de que los ciudadanos, mediante la educación y la organización, podían convertirse en agentes de su propio proyecto alternativo de cambio, gestionando soluciones a sus problemas más apremiantes.

Su compromiso con la democratización del conocimiento lo llevó a evaluar sociológicamente las Escuelas Radiofónicas de Acción Cultural Popular, conocidas como Radio Sutatenza. Aunque reconoció su valor en la alfabetización técnica, criticó su enfoque, que consideraba apolítico y funcional a un statu quo que evitaba cuestionar las estructuras causantes de la desigualdad. Para él, la verdadera educación popular debía ser crítica, política y liberadora, capaz de develar las relaciones de poder y fomentar la movilización social.

Síntesis y legado educativo

La coerción institucional que lo alejó de la Universidad Nacional en 1965 no apagó su vocación educadora; por el contrario, la trasladó a un escenario masivo. La creación del Frente Unido del Pueblo y su periódico homónimo puede interpretarse como la culminación de su proyecto educativo-popular a escala nacional. Desde estas plataformas, utilizó sus dotes de orador y escritor para “educar” políticamente a las comunidades empobrecidas, explicando con claridad las causas estructurales de la injusticia social y proponiendo un programa de reformas radicales.

El legado de Camilo Torres Restrepo reside en su coherente articulación entre teoría y práctica, entre academia y pueblo. Demostró que la sociología, lejos de ser una ciencia neutral, debía estar al servicio de los oprimidos. Concibió la educación como un acto político de liberación. Su vida y obra constituyen un referente fundamental para el pensamiento crítico, la sociología comprometida, la teología de la liberación, inspirando a generaciones de intelectuales, educadores populares y comunidades de base que ven en el conocimiento un instrumento indispensable para la construcción de una sociedad con dignidad.

Les invitamos a visitar la exposición “Camilo Torres Restrepo, 60y100pre” organizada por la Universidad Pedagógica Nacional, Utopix, Colectivo Frente Unido y Casa de las Américas, la cual presenta el trabajo de artistas de siete países, a través de piezas gráficas sobre Camilo Torres en la educación transformadora.

Nota: el planteamiento del amor eficaz predicado y enseñado por Camilo Torres, como transformación real de las condiciones de vida de las personas, nos lleva, hoy, a solidarizarnos con el pueblo cubano, ante las prácticas neocolonialistas que se reavivan en la geopolítica mundial.

*Rector UPN.