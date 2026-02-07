Conmemoración de los 100 años de la Educación Física en Colombia

Resume e infórmame rápido

El 2025 fue un año de celebraciones para la Universidad Pedagógica Nacional. Por un lado, celebramos nuestro cumpleaños número 70 y, junto a ello, conmemoramos el centenario de la Ley 80 de 1925, que formalizó el deporte y la actividad física como una política de Estado en Colombia, convirtiéndose en un pilar para el desarrollo deportivo nacional. En este 2026, recibimos con alegría y acompañamos la conmemoración de los 90 años de la Educación Física (EF) como profesión en el país.

En 1936, mediante el decreto 1528, se creó el Instituto Nacional de Educación Física (INEF), institución histórica pionera encargada de la formación de profesore(as), entrenadore(as), así como de la promoción de la educación física. Aunque hoy ya no opera bajo este nombre, sentó las bases para el desarrollo de la EF como un campo institucional con rigor académico en el país.

Desde 1962, con la creación de la Licenciatura en Educación Física en nuestra Universidad, hemos concebido la educación física como un campo académico y pedagógico fundamental para la formación de educadoras y educadores. Desde entonces, la Universidad se ha consolidado como el alma mater de la Educación Física en Colombia, comprometida con la formación de profesionales con alto nivel pedagógico, disciplinar y humanístico, capaces de actuar e interactuar en las diversas instancias, escenarios y modalidades del sistema educativo y de responder de manera pertinente a las múltiples manifestaciones de la diversidad presentes en la sociedad.

Posicionar la Educación Física como disciplina escolar, académica, y como hecho social, implica reconocer que la sociedad está en constante transformación y que hoy, más que nunca, las reflexiones sobre el cuerpo —su construcción física y simbólica—, y sobre sus prácticas, se constituyen como punto de partida para el reconocimiento del otro como diverso. Se trata de nuevas lecturas sobre la niñez, la juventud, las personas adultas mayores, el género, la salud, la convivencia, el bienestar y la calidad de vida en un escenario cultural donde la pregunta por el cuerpo, la sensibilidad, la ética y la estética son fundamentales y deben fortalecerse.

Hoy, la Universidad Pedagógica Nacional lidera colectivamente la asesoría técnica y pedagógica para la construcción del IV Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE 2026-2036), un escenario crucial para resaltar, una vez más, el lugar central de la EF en la materialización e interdependencia del derecho a la educación, la inclusión, la salud y la vida, así como sus aportes en la transformación social de generaciones de ciudadanos y ciudadanas.

Posicionar la Educación Física como disciplina implica reconocerla como un campo de conocimiento autónomo que trasciende su reducción histórica a la instrucción técnica, el rendimiento deportivo o la mera actividad recreativa, para situarla en el plano de la formación integral, la producción de saber pedagógico y la comprensión crítica del cuerpo como construcción social, cultural y política.

Desde esta perspectiva, la EF no solo contribuye al desarrollo de capacidades motrices, sino que también problematiza las formas en que el cuerpo ha sido regulado, normalizado, homogeneizado y jerarquizado y, por el contrario, abre posibilidades para la emancipación, el reconocimiento de la diversidad y la construcción de personas con conciencia de sí y de su lugar de enunciación. Así, en la UPN, la Educación Física se consolida como una disciplina que aporta a la transformación educativa y social, al formar profesionales capaces de reflexionar críticamente sobre su práctica y de promover experiencias corporales orientadas al bienestar, la dignidad y el cuidado.

Con orgullo, la educadora de educadores conmemora, acoge, visibiliza y continúa fortaleciendo el por-venir de la Facultad de Educación Física y de sus programas académicos, que son el alma mater en la formación de las maestras y los maestros de educación física, de recreación y de deporte del país. Por ello, nuestro gran reto es consolidar propuestas de profesionalización y reconocimiento de saberes, así como propuestas posgraduales que dialoguen con las realidades y necesidades formativas de nuestro/as docentes, para seguir impulsando su lugar como intelectuales de la Educación Física.

*Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.