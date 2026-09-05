La Universidad Pedagógica Nacional construye su por-venir

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Iniciamos septiembre en la Universidad Pedagógica Nacional con la rendición de cuentas, vigencia 2025. Invitamos a nuestra comunidad universitaria, al Concejo de Bogotá, a las comisiones sextas del Congreso de la República, al Ministerio de Educación y a distintos actores de la sociedad para compartir un balance de lo realizado y presentar los desafíos que tenemos por delante para seguir cuidando el Por-venir de la UPN.

Este balance dejó también preguntas que vale la pena trasladar a la ciudadanía: ¿qué tanto sabemos realmente de la UPN? ¿Conocen nuestros vecinos(as) de la Calle 72, El Nogal, el IPN, el Parque Nacional o Valmaría, la dimensión académica, investigativa, cultural, deportiva y social de la Universidad? ¿Sabe el país que la UPN salió de Bogotá? Y ¿qué sus estudiantes son niñas, niños, jóvenes y adultos comprometidos con la defensa de la educación pública y que contribuyen a un mejor país desde la academia y sus territorios?

Por estas razones, queremos contarle al país algunos de los grandes logros de nuestra institución. Somos de las pocas universidades que reconoce y paga a sus docentes todas las prestaciones sociales y vacaciones. Dignificando la labor de ser maestro(a) y buscando que seamos ejemplo en el país.

El Instituto Pedagógico Nacional, el colegio de la Universidad que va a cumplir 100 años, se integró recientemente a la red mundial PASCH, “Colegios: socios para el futuro”, iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania que promueve el plurilingüismo y el aprendizaje del alemán. Solo cinco colegios en Colombia hacen parte de esta red. Además, cuenta con una sección de Educación Inicial, conocida como la Escuela Maternal con 90 años de trayectoria, un proyecto que ofrece cuidado y formación a niñas y niños desde sus primeros meses de vida hasta los cinco años y que, al mismo tiempo, constituye un escenario de innovación pedagógica para la primera infancia.

En la UPN, la excelencia se mantiene, se evidencia solo con revisar su tasa de deserción estudiantil de 6,08%, menos de la mitad del promedio del sistema de educación superior (entre públicas y privadas), que es de 12,84%. Esto lo logramos gracias a que hemos puesto en el centro el bienestar y el cuidado de nuestros estudiantes. En 2025, la UPN subsidio la alimentación de 8.380 estudiantes, quienes pagan menos de tres mil pesos por desayuno o almuerzo.

Pero quizá otro de los cambios más significativos sea volver a reconocernos como una universidad nacional. Hoy contamos con 14 instalaciones en Bogotá y una en Chía, lo que nos ha permitido disminuir hasta un 54% el pago de arrendamiento y aumentar en casi 600 mil millones el patrimonio. Además, con la estrategia Universidad Itinerante y en Red llegamos a 16 departamentos y acompañamos a más de mil estudiantes con programas de las facultades de Artes, Educación Física, Humanidades y Educación, incluyendo procesos de profesionalización que reconocen saberes y trayectorias previas. Justamente, este fin de semana estamos en la apertura de programas en Villeta y Viotá.

A través de programas de extensión y proyección social llegamos a 223 municipios, trabajando con comunidades alrededor de la paz y la memoria, los derechos humanos, el género, las artes y el deporte. Invertimos, además, más de $1.600 millones en 50 proyectos internos de investigación, $5.024 millones destinados a la productividad académica creciendo más del 24,3% y con resultados de impacto con 58 grupos categorizados por MinCiencias y el posicionamiento de diferentes grupos de trabajo en Clacso. Porque producir conocimiento en una universidad pública significa también ponerlo en diálogo con los problemas del país y del mundo.

Ese compromiso también se expresa en nuestra incidencia en la política educativa. Impulsamos los Sistemas Integrados de Educación Media y Superior —SIMES— que han articulado instituciones y comunidades para facilitar trayectorias educativas en zonas rurales y apartadas, alcanzando 20 territorios, 541 establecimientos educativos y más de 3.700 docentes. Asimismo, aportamos técnicamente a la formulación del IV Plan Nacional Decenal de Educación 2026–2035, una hoja de ruta fundamental para pensar colectivamente la educación que Colombia necesita y es un aporte cualificado para el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno.

A ello se suma nuestro Centro de Lenguas, que forma a cerca de diez mil personas y acerca a la ciudadanía a una oferta para aprender diferentes lenguas y culturas (inglés, francés, alemán, portugués y lengua de señas de Colombia) con una orientación pedagógica especializada.

Conocer la UPN es, en últimas, reconocer una universidad que investiga, forma, cuida, escucha, acompaña y transforma. Una universidad que hace de la pedagogía una manera de habitar el mundo y que sigue construyendo, colectivamente, su por-venir.

Nota: agradecemos la solidaridad de nuestra comunidad universitaria, logramos reunir más de 31 millones, y toneladas de víveres y medicina para atender y ayudar a las personas afectadas.

*Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.