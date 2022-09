Altas temperaturas, miles de muertes

La prestigiosa revista Time publicó el 22 de julio pasado un bien documentado e inquietante artículo titulado Air conditioning will not save us (Autor: Eric Dean Wilson), del cual reproduzco unos cuantos párrafos a continuación:

“La crisis del calor urbano no se limita a América del Norte, por supuesto. El calor extremo mata más personas que cualquier otro desastre climático en el planeta, incluyendo huracanes, inundaciones e incendios forestales…En la India, ciudades habitadas durante siglos son hoy inhabitables con temperaturas máximas de 50°C, culpa en gran medida de las emisiones de carbono, del cambio climático”.

“Actualmente, 2.200 millones de personas, esto es, el 30% de la población mundial, experimenta un calor potencialmente mortal durante al menos 20 días del año. Los científicos predicen que estas olas de calor podrían amenazar hasta el 66% de los habitantes del planeta Tierra para finales de siglo”.

“Tan solo la reducción masiva de los combustibles fósiles frenará esta amenaza. Más de la mitad de las emisiones globales que producen los cambios climáticos provienen hoy de sumar las emisiones de China y de Estados Unidos”.

“Muchos de quienes viven en los Estados Unidos asumen tener la mejor solución para este desastre: el aire acondicionado (AA). En 2016, 328 millones de estadounidenses, es decir, menos del 5% de la población mundial, consumieron más energía para enfriarse que los 4.400 millones de personas que viven en África”.

“El 88% de los hogares estadounidenses usa algún tipo de aire acondicionado, en comparación con aproximadamente el 4% de los hogares europeos. El 17% de la energía que se consume en un año en los Estados Unidos es para los aires acondicionados. Hace poco, los barrios de Brooklyn y Queens se quedaron sin electricidad debido a una carga récord para alimentar sus aires acondicionados”.

“Los edificios altos y densos en las ciudades estadounidenses, la falta de árboles frondosos, el calor residual de los automóviles y de los acondicionadores de aire, la presencia de materiales que absorben el calor como el asfalto y los techos, se combinan entre sí para crear ´islas de calor urbanas´ por motivo de las cuales mueren 1.300 personas por año en Estados Unidos”.

“La solución de más aire acondicionado es una miopía, porque el aire acondicionado en sí mismo contribuye en forma significativa al calentamiento global. La mayoría de las unidades de (AA) todavía usan refrigerantes que son potentes generadores de gases de efecto invernadero (GEI), los cuales son mil veces más eficaces para atrapar el calor en la atmósfera que el dióxido de carbono, reconocido como el principal (GEI)”.

Recomendaciones de Time: 1. Plantar árboles en las ciudades para darles sombra al concreto y al asfalto, los árboles enfrían el aire al evaporar el agua del suelo. 2. Exigir un mejor diseño desde los rascacielos hasta las casas multifamiliares para la ventilación y los aires acondicionados. 3. Mejorar la ventilación en los espacios públicos. 4. Que las ciudades traten las emergencias como emergencias, sobre todo entre los pobres, los ancianos y los niños.

En la provincia de Sichuan en China, el mayor productor de semiconductores y de paneles solares del mundo, están ordenando el cierre de sus fábricas, porque les bajaron los niveles de los ríos y de las represas con los cuales alimentaban sus hidroeléctricas.