Candidatos presidenciales para 2022

El Centro Nacional de Consultoría realizó una encuesta entre el 17 y el 22 de junio pasado para la revista Semana de la cual copié el cuadro a continuación:

No me cabe la menor duda de que Gustavo Francisco Petro Urrego saldrá electo como el precandidato de la Coalición del Pacto Histórico por Colombia para la presidencia en 2022, debido a su elevado y azaroso 28% en el cuadro. No veo mayores posibilidades en otros aspirantes de la Coalición como Roy Barreras o Alexánder López.

Pero conviene anotar que la intención de votar por Petro viene cayendo desde el 35% en forma acelerada, por culpa de la mala imagen que se ha creado como promotor de la guerra urbana disfrazada de protesta pacífica, con el fin de imponernos su socialismo comunista y eliminar nuestro capitalismo liberal.

Recordemos que en las elecciones presidenciales de 2018 obtuvo Petro ocho millones de votos, cifra que atemoriza a no pocos. Sin embargo, opiniones autorizadas consideran que fueron esos votos el resultado de una coalición temporal, harto difícil de convocar de nuevo, habida cuenta de la opinión negativa del 45% de los colombianos que lo consideramos la fotocopia del funesto amigo Hugo Chávez.

Figura en segundo lugar en las encuestas Sergio Fajardo con el modesto 6%. Entiendo que hoy hace parte Fajardo de la Coalición de la Esperanza, en compañía de Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y Humberto de la Calle. Esta Coalición se propone participar en unas elecciones preliminares para elegir a uno de ellos como su candidato a la presidencia en 2022. Entre todos estos juntos no suman ni siquiera el 10% de intención de voto en la encuesta de Semana.

Infortunadamente, los candidatos del Centro Democrático todavía no figuran en las encuestas, pero cuentan, no obstante, con un grupo de insuperables precandidatos, a saber: María Fernanda Cabal, Rafael Nieto Loaiza o Paloma Valencia.

Entiendo que los expresidentes liberales, César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper ya acordaron candidatizar a Alejandro Gaviria, quien figura en la encuesta de Semana con el insignificante 1% de quienes creen que será el presidente en 2022.

El expresidente Andrés Pastrana propuso como precandidato a Germán Vargas Lleras, quien ostenta un 1% en la encuesta citada, nominación que fue rechazada casi de inmediato. Considero que valdría la pena insistir, porque Vargas Lleras tiene a su favor el ser una persona ampliamente conocida en todo el país, cualidad que poseen pocos de sus posibles adversarios. Y frente a Petro, numerosos colombianos votaríamos por él con los ojos cerrados.

La encuesta de Semana afirma que Petro sería elegido presidente en la segunda vuelta, en la cual les ganaría a todos sus contendores. Pero dos de los competidores que confrontó con Petro la revista, Enrique Peñalosa y Alejandro Char, son poco conocidos en el país. El tercer competidor confrontado fue Germán Vargas Lleras, preocupa que los colombianos encuestados hubieran respondido que Petro sí le ganaría a Vargas Lleras en la segunda vuelta.

Ante tales incertidumbres, coincido con quienes esperan que tanto algunas de las coaliciones citadas como los partidos tradicionales de Colombia realicemos pronto una elección preliminar, para elegir a los dos ganadores como nuestros candidatos para la presidencia y para la vicepresidencia, con el fin de votar casi todos solo por ellos dos, frente a Petro, desde la primera vuelta presidencial.