Con relativa frecuencia se considera que la Rusia de Vladimir Putin sigue siendo una gran potencia militar, económica y política en el mundo de nuestros días. Se piensa que todavía persiste el poderío económico que perdió la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas tras haber perdido la Guerra Fría en 1991.

En el cuadro a continuación, se comparan algunos indicadores económicos de Colombia, Rusia, Brasil y Estados Unidos con el fin de modificar en algo la creencia del párrafo anterior.

No se puede negar que la Rusia de Putin es una gran potencia militar. Como es sabido, todo niño ruso que se destaca en su educación lo recluta su gobierno para dedicarlo a desarrollar armas atómicas, cohetes espaciales, aviones supersónicos… Pero, paradójicamente, carecen de numerosos artículos de alta tecnología, los cuales podían importar antes de su guerra a Ucrania.

Foto: Hernán González Rodríguez

En la Columna #1 se destaca la igualdad entre los PIB de Brasil y la Rusia de Putin. En la Columna #2 aparecen ambos países ocupando las modestas posiciones 11 Rusia y 12 Brasil, resultado de ordenar 180 países del planeta por la magnitud de su PIB. Ver Referencia #1.

En los PIB per cápita de la Columna #3, la diferencia entre los valores de Brasil y de Rusia resulta ser elevada, debido a que en Brasil habitan 220 millones de personas y en Rusia solo 150 millones.

El promedio mundial del PIB per cápita en 2021 fue de US$12.284. La “poderosa” Rusia está bajo el promedio mundial con este modesto PIB per cápita, ¿culpa de la devaluación del 50% de su rublo de acuerdo con el Índice Big Mac? Pero lo más preocupante es que figure Colombia en el grupo del 25% de los países más pobres del mundo, si los ordenamos por PIB per cápita en dólares corrientes. Ordenados con base en la Paridad en el Poder Adquisitivo (PPA) saltamos a un término medio en el mundo (ver la Referencia #1).

En la Columna #5, resalto el bajísimo salario mínimo mensual de un ruso, de apenas US$215, ¿salario de hambre? Entre tanto, supera Colombia con sus prestaciones sociales del 68% a Brasil, inclusive (ver Referencia #2).

Referencia #1. Las Columnas 1-2-3 y 4 se pueden obtener aquí.

Referencia #2. Índice de World Population Review