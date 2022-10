Comentarios

Sin empleo elevado no puede haber “Paz Total”. El empleo no se crea como sugerencia del Cielo, se crea cuando existen posibilidades de obtener utilidades elevadas y confianza en mantener dichas ganancias en el tiempo. Las posibilidades de las utilidades dependen en buena medida de que las competencias en el mercado doméstico no sean desleales, tal como son los 27 Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Colombia. Dependerá la confianza de que permanezcan los impuestos en niveles razonables, esperanza imposible hoy.

La paz y la prosperidad de los colombianos exigen la protección de la propiedad privada frente a todas las formas de coerción. No comprendo la autorización del Gobierno a los terratenientes indígenas para sus recientes invasiones de tierras, y menos comprendo la orden del Gobierno a la Fuerza Pública para no intervenir en tales invasiones. Sin propiedad privada no puede haber libertad individual, ni prosperidad económica, ni paz verdadera.

Algunos colombianos no comprendemos las economías sesgadas en favor de financiar subsidios con impuestos confiscatorios en lugar de crear empleos. Tampoco esperamos que la mayoría de los países del mundo le vayan a tolerar a Colombia sus cultivos y sus exportaciones de cocaína sin aislarnos, ni sancionarnos.

Cambios para retornar al pasado. Se ha propuesto instaurar un sistema público de salud, tras la eliminación de las EPS, similar en no pocos aspectos al desacreditado ISS. Este sistema lo administrarán los descuadernados entes territoriales.

Reformas por fuera de la Ley. “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”. Cualquier modificación requiere una reforma constitucional y aprobación de la Corte Constitucional. Gravar las pensiones por medio de una ley ordinaria es ilegal.

Elusión de las realidades. “La sola propiedad de la tierra no saca a nadie de la pobreza, si no está acompañada de condiciones favorables de producción…Se les puede quitar la tierra a unos para dársela a otros, que seguramente seguirán siendo pobres si el Estado no asume su responsabilidad de generar condiciones para hacer la tierra realmente productiva”. En cambio, se oye hablar sobre los “impuestos prediales diferenciales sobre la productividad de la tierra,” ¿elevados impuestos prediales para obligar a vender las tierras al Estado?

Se ha propuesto que Colombia deje de explorar y comercializar gas de su propio subsuelo, y cuando se acabe el gas de las reservas colombianas, ¿importará Colombia ese recurso desde la poco fiable Venezuela a precios elevados?

¿Se insistirá, acaso, en crear un Nuevo Departamento, sobre toda la costa del Pacífico más el Norte del Departamento de Antioquia?