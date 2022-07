¿Crisis alimentaria a la vista?

“Antes de comenzar la invasión de Ucrania por Rusia se estimaba que existían en el mundo 800 millones de personas en estado de hambre crónico, y de éstas, 49 millones enfrentan inseguridad alimentaria aguda en 45 países. Se estima que entre estos dos países se producían suficientes alimentos para 400 millones. La carencia de estas calorías elevará en forma considerable las dificultades y el hambre”. Ver referencia.

“El secretario general de la ONU advirtió sobre ‘el espectro de una escasez mundial de alimentos’. La revista The Economist puso en su portada “la próxima catástrofe alimentaria”. El Programa de Alimentación Mundial de la ONU (PAM), le advirtió al mundo antes de la invasión, que 2022 y 2023 podrían los peores años de hambruna en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial”.

“Nos revela Reuters que, tras una mirada más cercana a los aumentos, el costo de los cereales ha subido un 69,5%, el de los aceites un 137,5% y el índice general de precios de los alimentos un elevado 58,5%. Sugiere Reuters que el efecto podría ser muy significativo, si se reconocen los efectos violentos que acompañaron picos más recientes, como los ocasionados por los pequeños aumentos en 2008″.

“Considera el PAM que la inseguridad alimentaria sí es resultado de la guerra; pero también se relaciona con crisis subyacentes, algunas de ellas son crisis existentes desde antes de la invasión, conocidas como “las cuatro C”: Covid-19, cambio climático, conflictos y costos”. Esta agencia ya alimenta diariamente a 125 millones de personas”.

La pobreza monetaria extrema en Colombia la integran quienes en 2021 devengaron menos de $161.099/mes y sumaron ellos 6,1 millones. Estas personas no pueden acceder a una canasta básica de alimentación de 2.100 calorías por día. Los alimentos en Colombia vienen registrando aumentos sobre el mismo mes del año pasado sobre el 22% interanual.

No dudo que el Covid-19 haya influido en encarecer los alimentos en Colombia por la vía de los subsidios financiados con emisiones sin respaldo en la producción. Pero el factor subyacente de más peso ha sido, es y será el cambio climático. Las lluvias permanentes y torrenciales y las sequías agudas dañan los cultivos, producen plagas, las raíces se pudren, los cultivos se secan y el agua arrastra los abonos...

Los conflictos solapados nuestros también son un factor subyacente de mucho peso. Los 17 prostituidos Tratados de Libre Comercio (TLC) y los dólares del narcotráfico tuvieron a Colombia, en 2021, importando 13,8 millones de toneladas de alimentos como maíz, trigo, torta de soya… Si en 2021 produjimos aquí 73,2 millones de toneladas en alimentos, pues entonces importamos el año pasado un elevado 18,8%, en gran parte cultivables en el país.

Radica nuestra gran esperanza en la declaración de Amartya Sen en 1998: “Nunca ha ocurrido una hambruna sustancial en un país con gobierno democrático y con prensa libre”. Y cabe preguntar: ¿En el gobierno de Gustavo Petro, tendremos democracia y prensa libre?

Referencia: digitar en Google: “How bad is the food crisis going to get?” Autor: David Wallace Wells. Es el escritor y analista científico más vendido por sus trabajos sobre el cambio climático y el futuro del planeta.