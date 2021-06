El comercio de China

Sospecho que tanto la globalización como su libre comercio están profundamente prostituidos por las prácticas ilegales, prohibidas, de no pocos países. En días pasados leí un artículo titulado: “Thanks to Federal Megaspending the Trade Deficit Has Only Gotten Worse”, autor, Mihai Macovei, el cual se puede consultar completo por Google. El señor Macovei me merece credibilidad por ser un investigador asociado al prestigioso Ludwing von Mises Institute de Austria.

Sostiene Macovei que “las medidas comerciales proteccionistas de Trump contra China y otros socios externos no han causado ninguna reducción del déficit comercial de los Estados Unidos con el resto del mundo, por el contrario, se ha elevado”

“Y se ha elevado, porque las exportaciones chinas han encontrado formas indirectas para ingresar a los EE. UU. mediante el empleo del ´transbordo´, consistente en exportar sus productos cuasi terminados a un tercer puerto, durante unos pocos días, para ser acabados y reexportados luego en nombre del tercer puerto. Las autoridades estadounidenses han reconocido e intentado reducir esta práctica; pero sin mucho éxito, al parecer”. Ver el cuadro a continuación.

“Casi tres años después de que el gobierno de Trump desatara su guerra comercial contra China, aún no han terminado las hostilidades, sino que han entrado en una pausa gracias a un acuerdo que firmaron en enero de 2020, el cual aumentó los aranceles estadounidenses, entre el 10% y el 25%, sobre productos chinos estimados en más de US$ 360.000 millones”.

“Beijing tomó represalias y gravó con el 5% al 25% unos US$ 110.000 de productos estadounidenses... China aceptó comprar para equilibrar este desequilibrado acuerdo, en relación con el monto de los productos gravados, US$ 200.000 millones en EE. UU., lo cual no se ha cumplido”.

“El presidente Biden sostiene que perjudican las prácticas comerciales injustas de China a los trabajadores estadounidense, que les amenazan su ventaja tecnológica, les debilitan su cadena de suministro y les socavan sus intereses nacionales. Pero parece poco probable que la política de Biden sobre China se desvíe en forma significativa de la de su predecesor”.

Insostenibles considero los desequilibrios del libre comercio, tanto legal como ilegal, entre colombianos y chinos en 2020, porque desde China importamos US$ 10.400 millones, frente a unas exportaciones exiguas desde Colombia para China por solo US$ 2.750 millones.