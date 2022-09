La escasez de agua puede estar causada bien por la carencia física, o bien por fallas en las instituciones para asegurar un suministro constante o por falta de la infraestructura adecuada. La carencia física puede deberse a los crecimientos de las áreas urbanas o al cambio climático. Ver Referencia #1 al finalizar este comentario.

La FAO informó en 2020 que viven en el mundo, en áreas con una elevada escasez de agua, 3.200 millones de personas, de las cuales 1.200 millones ―cerca de un sexto de la población mundial― sobrevive en zonas con una severa escasez.

Las Naciones Unidas señalaron en 2021 que el 72% del agua que se consume en el planeta Tierra se destina a la agricultura, el 16% a las ciudades y municipios y el 12% a las industrias. La falta de agua para la agricultura implica menor producción de alimentos y hambrunas por doquier.

La Referencia #2 informa que la escasez de agua en México afecta hoy cerca de la mitad de su población. En el norte de México, ciudades como Monterrey padecen la peor sequía en 30 años, los ríos y las represas están secos. El único acceso a una agua limitada y amarillenta en esta ciudad lo posibilitan los carros tanques. El gobierno acaba de limitar el acceso al agua subterránea de Coca-Cola y de Heineken en Monterrey.

En la Referencia #3 se menciona que el estado más rico de EE. UU, California, soportó en agosto de 2022 su peor crisis por falta de agua desde 2015. El gobernador recomendó reducir el consumo un 35% a partir del pasado mes de junio. Buena parte del agua se está extrayendo de pozos privados cada vez más profundos. Los incendios forestales les han afectado 80.140 hectáreas y 280 viviendas.

La Referencia #4 sostiene que “China puede imprimir dinero, pero no puede imprimir agua”. La falta de esta en el norte de China es catastrófica, debido a su escasez se pierde el 33% de sus cosechas, razón por la cual tendrán que importar el 20% de su maíz y el 13% de su trigo. Las hidroeléctricas están dejando de producir el 15% de su electricidad. El agua no tiene sustitutos.

Algunos colombianos ilusos consideran las posibilidades agrícolas de Colombia como excepcionales hoy en el mundo. Ojalá no se equivoquen y padezcamos una escasez de agua sin precedentes por culpa de los caprichos del cambio climático. Ojalá no se inicien pronto los incendios forestales en un país sin aviones adecuados para combatirlos.

Referencias:

Referencia #1. Digitar en Google: United Nations, Water Scarcity.

Referencia #2. Afirma en Google el prestigioso diario londinense, The Guardian: It´s a plunder: Mexico is desperate for water while drink companies use millions of liters.

Referencia #3. CNN informó en Google: California is in a water crisis, yet usage is way up, officials are focused on the wrong problem, advocates say. Author: Rachel Ramírez.

Referencia #4. Digitar en Google: China´s looming water crisis. Foreign affairs.