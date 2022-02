Gráficos de una infección de ómicron

El diario The New York Times publicó el sábado 19 de enero un oportuno artículo con el título de este comentario, de gran importancia para todos los países de la Tierra. Las fuentes de esta importante publicación incluyen las más autorizadas organizaciones y universidades estadounidenses sobre el tema. A continuación, mi resumen, del cual omito los gráficos que aparecen en el artículo original.

Incubación. El tiempo que trascurre entre el momento en que alguien se expone por primera vez al virus y el momento en que desarrolla síntomas se conoce como período de incubación. De acuerdo con un estudio de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), el período de incubación para ómicron es de aproximadamente tres días. La variante ómicron es la responsable del 99,5% de todos los casos a la fecha.

Carga viral. Es la cantidad de virus que se acumula en el cuerpo. Las cargas virales de alfa y delta tienden a alcanzar sus picos máximos en unos tres días después de contraer la infección; pero con Ómicron se rebaja un día. Quien escribe deduce que ómicron ya es infeccioso, contagioso, desde el mismo día de contraer la infección. Las vacunas que recomienda el artículo citado son las del tipo ARNm, esto es, Pfizer y Moderna.

Eliminación del virus. La variable delta se tarda aproximadamente seis días para eliminar el virus después de alcanzar el pico máximo. Con ómicron pueden ser solo unos cinco días por tener cargas virales más bajas. Esta diferencia también podría deberse a la preexistencia de una mayor inmunidad, como resultado de la vacunación o por haber padecido una infección previa.

Severidad. La severidad de ómicron es menor que la de delta y se traduce por presentar menos casos de hospitalización o por no requerir la ayuda de respiradores mecánicos. No sobra advertir que, a pesar de ser ómicron más leve en promedio que las otras variantes, algunos pacientes, en especial, los no vacunados, pueden permanecer infectados durante muchos más días, incluso con ómicron.

Pruebas de la infección. Anteriormente se recomendaba tomar una prueba rápida siete días después de la posible exposición al virus. Debido a que la incubación es más corta con ómicron, este tiempo se ha rebajado de dos a cuatro días. Todavía se debate si las pruebas rápidas de antígeno podrían ser menos sensibles para ómicron que para las otras variantes. Las pruebas PCR son más sensibles. Pero su problema radica en la tardanza para entregar sus resultados.

Nuevas reglas de aislamiento. El CDC recomendaba anteriormente un aislamiento de diez días tras dar positiva la prueba; pero este plazo se ha reducido a cinco días para quienes son asintomáticos y no hayan tenido fiebre. Deben, eso sí, portar una buena máscara N95 o KN95 durante su aislamiento.