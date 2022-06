Inflación al alza, salarios a la baja

“Presentaron las cifras recientes sobre la inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos un aumento interanual del 8,3% para abril. Esa es la segunda cifra más alta en cuarenta años, pero muestra una pequeña disminución con respecto al aumento de la inflación interanual de marzo del 8,6%” (Ver referencia al finalizar la columna). Las elevadas importaciones desde EE. UU. contribuyen efectivamente a la inflación en Colombia.

“Gran parte del crecimiento de los precios fue impulsado por los alimentos, la energía, los vehículos y el transporte. En abril, los alimentos aumentaron un 9,4% interanual, mientras que la energía aumentó un 30,3% durante el mismo período. Los autos usados subieron un 22,7%. Todos los artículos menos alimentos y energía aumentaron un 6,2%”.

“Una vez más, los salarios no se mantuvieron al día. En abril, el crecimiento interanual en las ganancias promedio por hora aumentó un 5,4%. Pero eso es menos que el crecimiento interanual de marzo de 5,6%. Sitúa esto la diferencia entre las ganancias y la inflación en menos 2,9% (8,3%-5,4%). Este es el decimotercer mes consecutivo durante el cual las ganancias han caído por debajo de la inflación de precios”.

“En consecuencia, la gente común se ha estado empobreciendo durante más de un año. Las facturas de los supermercados han seguido aumentando, y el precio de la gasolina, aunque volátil, está en una pendiente descendente. El precio de la gasolina alcanzó un nuevo máximo en mayo, su promedio nacional fue de 4,37 dólares por galón. Los salarios han marchado a la baja”.

“El Índice de Miseria en los Estados Unidos se define como la suma del desempleo más la inflación en un determinado período. En abril pasado alcanzó el 11,8%, resultado de sumar la inflación del 8,3% con un desempleo del 3,5%. La noticia resultó ser tan sombría que la Casa Blanca se apresuró a emitir una declaración para atenuar sus efectos”.

Tras leer varias veces la declaración citada, y los comentarios de la referencia, quien escribe resume así las causas de la elevada inflación y de las medidas propuestas para contenerla, tanto por Biden como por el Sistema de Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés):

El presidente Biden se ha ocupado de culpar por la inflación al Covid-19 y a Moscú por su guerra contra Ucrania y de señalar a la FED como la encargada de reducirla, así como de explicar por qué no pude él hacer nada directamente sobre la inflación.

La independencia de la FED nunca ha sido algo real, la Casa Blanca, independientemente del partido político que gobierne, acostumbra presionar a la FED para mantener el flujo de dinero fácil, con el fin de elevar sus cifras oficiales del crecimiento económico, de su Producto Interno Bruto.

Las soluciones. Propone Biden reducir sus gastos deficitarios con el fin de rebajar el déficit federal causado por flujo de dinero fácil para combatir el Covid-19. También propone reducir costos de las familias como el precio de Internet de alta velocidad. Por su lado, la cautelosa FED ha elevado su tasa de interés interbancaria en forma tardía, en opinión de los expertos. Pero entre los elevados precios del petróleo y de la tasa interbancaria, se teme que, entre ambos, se cause una recesión próximamente.

