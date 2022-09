Inflación en marcha

Como es sabido, la inflación mide el aumento de los precios de un conjunto de bienes y servicios sobre un período de tiempo, sobre un año por lo general. Las agencias estatales realizan investigaciones periódicas para conocer el costo de vida de los consumidores por medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si el IPC en el período base es 100 y en el analizado es de 110, la inflación es del 10%.

El presidente Gerald Ford declaró en 1974 la inflación como el Enemigo Público No.1. La inflación no es solo una cuestión económica, sino que es, además, fuente de temor general que obliga a la población más pobre a elegir el consumo sobre su ahorro.

Por culpa de tales temores afirman hoy en algunas regiones de Colombia que “deben elegir entre pagar las cuentas de la electricidad y alimentarse”. La acumulación de capital por medio de los ahorros conduce a un mundo de empleo elevado. La inflación destruye este proceso, la clase media se reduce.

El presidente Gustavo Petro recibió una inflación del 9,06%, registrada sobre el año corrido entre enero y agosto pasados. Todo parece indicar que la inflación anual en 2022 se aproximará al exagerado 13%. A la tasa del 13% por año se duplican los precios cada cinco años y medio.

El gobierno de Iván Duque contribuyó efectivamente a la inflación citada como resultado de su expansión deliberada del dinero en circulación con el fin de combatir el Covid-19. Esta expansión se combinó con la reducción drástica de la oferta de bienes y servicios reales por culpa del confinamiento y por culpa de la inusual y reciente inflación en los Estados Unidos.

Las propuestas de subsidios del presidente Petro son casi todas sumamente inflacionarias. Su idea de concederles un salario mensual de $500.000 a los tres millones de colombianos que no disfrutan de una pensión de jubilación cuesta $18 billones de los de doce ceros. Producto de subsidiar a 3 millones pobres con $6 millones/persona-año. ¿Una reforma tributaria solo para esto?

He tratado de averiguar en el Dane la suma total por año de los subsidios y de los gastos innecesarios existentes hoy en Colombia y no he podido hallarla. La suma de estos es asfixiante. Tenemos hoy o tendremos mañana: subsidios de 40 billones/año para la gasolina, para la devolución del IVA, Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, subsidio escolar, subsidio para la educación superior, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y ejército de 100.000 Hombres, ¿similar a los colectivos chavistas?

Estimo que la suma de estos subsidios y gastos superará los $70 billones/año en 2023 a pesar de restar el subsidio a la gasolina. La financiación de estos se realiza por medio de impuestos confiscatorios y expansión del dinero en circulación.

En el Presupuesto General de la Nación para 2022 aparecen exiguos $62 billones para Inversiones. De continuar con los subsidios y los gastos inflacionarios en lugar de invertir para crear empleos muy pronto tendremos que emigrar como los venezolanos.