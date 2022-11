La inflación en Estados Unidos

La inflación de precios para los consumidores ha sido tan elevada este año que el salario mínimo legal en Colombia tendrá un aumento exagerado, estimado entre el 13% y el 18%. No todas las causas de este aumento son causas domésticas, provienen no pocas de ellas de la elevada inflación en los Estados Unidos, la cual se menciona en la Referencia que finaliza este comentario y uso como mi fuente.

“De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno federal, afirma McMaken, autor de la Referencia, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 8,2% interanual hasta septiembre. Ha sido este el decimonoveno mes consecutivo de inflación por encima del objetivo teórico de inflación interanual del 2% de la FED”.

“Con septiembre se ajustaron siete meses con inflaciones interanuales por encima del 8%. El aumento de septiembre mantuvo la inflación de precios cerca de los máximos de cuarenta años”.

“La inflación mes a mes también presentó un aumento del IPC de un 0,2% de agosto a septiembre. El crecimiento mensual había sido aproximadamente cero en julio y agosto pasado, tras diecinueve meses de crecimiento mensual. El aumento interanual de junio fue del 9%, porcentaje que ha sido el mayor aumento del IPC desde 1981″.

“Los aumentos de precios reflejan en gran medida el crecimiento de los precios de los productos esenciales: los alimentos, la energía, el transporte y la vivienda. La factura de la “comida en casa” se aumentó en septiembre con relación al mismo mes del año anterior en 13%. En igual período de tiempo aumentó la gasolina 18,2% y los vehículos nuevos se encarecieron 9,4%”.

“Esta es una mala noticia para la administración Biden, concluye McMaken, porque es este el informe final sobre la inflación antes de las elecciones de noviembre, en las cuales pueden perder los demócratas los dos o tres escaños de sus mayorías en el Congreso. En una sesgada declaración escrita, insistió el presidente: “el informe de hoy muestra algunos avances en la lucha contra los precios elevados…La inflación en los últimos tres meses muestra una tasa anualizada del 2%”.

“Los aumentos interanuales hasta septiembre de los salarios presentaron un aumento del 4,9%, frente a una inflación de precios que subió, entre tanto, un 8,2%. En consecuencia, alcanzó el 3,3% la brecha entre el crecimiento salarial y la inflación de precios hasta septiembre. Malas noticias tanto para la administración de Biden como para la FED”.

“Malas noticias sobre las medidas de la FED tras sus aumentos de la tasa de interés interbancaria: 1. Si cae la demanda la gente pierde sus empleos, la oferta de empleo se ha desplomado hasta un mínimo de catorce meses; 2. Los intereses elevados la FED hacen que las gentes no presten para invertir. 3. Los mayores gastos de la ciudadanía por culpa de la inflación redujeron sus ahorros cercanos a los de 2008″.

“Buenas noticias para la FED: el crecimiento de los precios de las viviendas ya se está desacelerando; y, la inflación de precios sí se está ralentizando”.

Referencia. Digitar en Google: Price Inflation Grew Faster than Wages Again in September. Autor: Rayan McMaken.