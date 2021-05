La revista “Selecciones” y el COVID-19

La revista Selecciones del Reader’s Digest, la de los 300.000 suscriptores y los 10 millones de lectores por mes, acaba de publicar en su edición de enero de 2021 un excelente artículo titulado: “50 cosas que hay que saber sobre los virus”. La revista le dedicó 16 páginas al Covid-19. Recomiendo la lectura completa del artículo citado. Extraigo a continuación breves resúmenes de las principales cosas de la publicación citada. Mis numerales son los mismos de Selecciones.

“Los virus no son partículas inanimadas porque se multiplican, tienen genes y evolucionan. Pero tampoco se les considera seres vivos porque carecen de células, no transforman alimento en energía y son incapaces de vivir por sí solos. Los virus son zombis biológicos. Tiene una sola misión: hallar un hospedador y utilizarlo con el fin de multiplicarse… A diferencia de los virus, las bacterias son microorganismos unicelulares que pueden vivir y reproducirse por sí solos”.

#1. Aunque existen 320.000 tipos de virus capaces de infectar mamíferos, solo 219 propician enfermedades a los seres humanos.

#3. Una forma de medir el ritmo de propagación es a través del R0. Si el R0 equivale a 4, entonces cada contaminado contagiará a 4 o más. El R0 ideal es menor a 1, lo cual significa que el virus se está extinguiendo en una población.

#4. Puedes contraer ciertas afecciones virales más de una vez. No creas el mito popular según el cual una vez que contraes una enfermedad viral adquieres inmunidad frente a esta.

#6. El Covid-19 y el sida pueden propagarse a través de personas asintomáticas, que son las que no manifiestan síntomas de la enfermedad, y las presintomáticas, que son las que aún no presentan síntomas.

#8. Las personas con sobrepeso deben extremar las precauciones. El sobrepeso afecta el sistema inmunitario y podría restarles eficacia a las vacunas.

#10. El aire frío facilita la aparición de enfermedades. La gente no enferma por el solo hecho de salir al frío. Enferma si permanece mucho tiempo a bajas temperaturas.

#12. Dormir bien por las noches puede elevar la eficacia de ciertas células especializadas del sistema inmunitario conocidas como linfocitos T.

#13. Las duchas frías no curan la fiebre. El agua tibia es lo mejor para bajar la temperatura.

#14. El humo del tabaco es nocivo para los pulmones, seas o no fumador.

#15. El Covid-19 no es una enfermedad supermortal. La mayor parte de la gente saldrá adelante en casa; sin embargo, sí podría resultar enfrentada a una enfermedad de lenta evolución durante varias semanas.

#16. La vitamina D parece ser de utilidad para combatir los virus. Aunque la relación entre el Covid-19 y la vitamina D no está del todo clara, su insuficiencia se asocia con experimentar síntomas de mayor gravedad.

#17. Sí debes usar cubrebocas y conservar el distanciamiento social para prevenir la propagación del contagio.

#18. A pesar de que los síntomas que se producen son casi siempre respiratorios, el virus del Covid- 19 puede atacar cualquier parte del cuerpo, incluso los dedos de los pies.

#19. La pérdida del sentido del gusto o del olfato es un signo temprano de alerta. En algunos pacientes con enfermedad leve, entre los jóvenes en especial, es el único síntoma.

#20. El Covid-19 puede lesionar el encéfalo, producto de la falta de oxígeno. La mitad de los pacientes hospitalizados por este virus experimentaron síntomas neurológicos, jaquecas, mareos…

#42. No pidas antibióticos para combatir infecciones virales. Los antibióticos tienen la capacidad de matar bacterias; sin embargo, no producen efecto alguno en los virus.

#45. El agua y el jabón siguen siendo la mejor defensa. Lávate las manos durante 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Evita los secadores eléctricos pues solo ayudan a dispersar contaminantes por doquier.

#46. Desinfecta frecuentemente en tu casa los artículos que pudieran estar contaminados, como manijas de puertas, teclados, teléfonos…emplea agua oxigenada, amoníaco, alcohol al 75% o algún otro desinfectante de probada eficacia. No pierdas dinero con toallitas antibacterianas. La desinfección total es imposible.

#49. Bebe té verde. Ayuda a combatir los virus causantes de los resfriados y de la influenza.

#50. No te atengas a la inmunidad de rebaño. No te creas el cuento de que si vives en un lugar donde la mayoría de la población ha contraído cierta afección o se ha aplicado la vacuna para contrarrestarla no necesitas inmunizarte, vacúnate.

Entiendo, para finalizar, que los virus mutan, motivo por el cual para la vacuna de la influenza se desarrolla una nueva formulación cada año. Por lo pronto, no se sabe cuánto tiempo va a perdurar la impunidad de las vacunas contra el coronavirus.