Los costos de generar electricidad

La Energy Information Administrator (EIA) de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre los costos nivelados de la energía eléctrica, titulado “Levelized Costs of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook. 2021 (AEO2021)”. En la Tabla 1b aparecen los costos estimados en dólares por megavatio-hora (MWh) para 2020 (1 megavatio-hora = 1.000 kilovatios-hora), que reproduzco en el cuadro a continuación. Está disponible para consultar por Google digitando el título anterior.

Estos costos de generación —no son precios de venta— incluyen los costos promedios simples requeridos para construir y operar un generador eléctrico, transmitir su electricidad y almacenar su energía en baterías durante el día para usarla por la noche, como requiere la energía solar. Este cuadro es válido solo para las plantas que se inaugurarán en 2026 y que analiza la EIA durante 30 años.

En los costos del MWh de las energías renovables ya están incluidos los costos de almacenar, por ejemplo, la electricidad generada por el sol durante el día con el fin de conservarla en baterías para consumirla por la noche.

El ciclo combinado de gas y aire consiste en mezclar aire con gas caliente para alimentar la turbina.

Las plantas solares híbridas producen a la par energía fotovoltaica y energía térmica, para calentar agua.

El precio de venta promedio de un MWh en Colombia es de US$120. Se oye decir que el costo de producir un kilovatio hidroeléctrico es de solo US$40/MWh.

Dotar hoy de energía solar un hogar de 185 m² cuesta en los Estados Unidos entre US$15.000 y US$40.000, dependiendo del consumo de energía de sus moradores. Peso más peso menos, entre 60 y 160 millones de pesos colombianos.